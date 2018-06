Šéf Amazonu chce kolonizovat Měsíc. Je to podle něj jediná šance, jak zachránit lidstvo

Jeff Bezos na nedávné konferenci v Los Angeles řekl, že by na měsíci chtěl vybudovat permanentní lidskou kolonii. Hlavním důvodem založení stálého lidského obydlí na Měsíci je podle něj nepříznivý vývoj na planetě Zemi, čímž má na mysli především škody na životním prostředí. Zároveň si je ovšem vědom toho, že uskutečnění takto ambiciózního projektu potrvá ještě desítky a možná až stovku let.

Vize Jeffa Bezose ohledně kolonizace Měsíce není nijak skromná. Šéf gigantu Amazon plánuje, že mimo domovskou planetu by mohly žít až miliony lidí. Měsíc je podle Bezose jen prvním stupněm před kolonizací dalších vesmírných těles včetně asteroidů. Náš jediný přirozený satelit je totiž poměrně blízko od domovské planety, nabízí dostatek slunečního světla nutného k produkci elektrické energie a kolem pólů se zde nachází voda.

Jeff Bezos nabídl také vizi toho, jak by po kolonizaci vesmíru mohla vypadat průmyslová výroba. Za ideální řešení považuje, že by planeta Země zůstala vyhrazena pro život a těžký průmysl by se přesunul na jiná kosmická tělesa, čímž se Země vyhne dalšímu znečištění. Mimo domovskou planetu může být těžká průmyslová výroba efektivněji napájena ze solárních elektráren.

Značnou surovinovou základnu je navíc pro lidstvo i Měsíc samotný. Voda kolem pólů by se například mohla stát ideálním zdrojem kyslíku nebo surovin pro výrobu raketového paliva. Je navíc možné, že pod měsíčním povrchem se ukrývají další vzácné suroviny.

Společnost Blue Origin nyní ve snaze uskutečnit své smělé plány nabízí kosmické agentuře NASA strategické partnerství, kdy Bezosova soukromá společnost má zájem podílet se na stavbě přistávající plochy na Měsíci.