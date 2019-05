Seriál Teorie velkého třesku končí. Po 12 letech na obrazovky míří poslední epizoda | info.cz

Vůbec první díl komediálního seriálu o partě excentrických vědců mohli diváci zhlédnout v září roku 2007. Životní radosti i slasti pěti hlavních hrdinů – Sheldona s Aspergerovým syndromem, ostýchavého Leonarda, úlisného Howarda a jeho „neviditelnou”, ale o to tlustější matku, sociálně nezdatného Rajeshe a půvabnou, ale poněkud prostou a prostořekou Penny z Nebrasky, s nimi nakonec prožívali dlouhých dvanáct let.

