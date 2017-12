Smog má dopad na vývoj dětského mozku, výrazně tak ovlivňuje jejich budoucnost, tvrdí zpráva UNICEF

„Nejen že znečištěné ovzduší poškozuje dětské plíce, ale rovněž může permanentně poškodit i vývoj dětského mozku a tím pádem i budoucnosti těchto dětí,“ říká v tiskové zprávě výkonný ředitel fondu UNICEF Anthony Lake. „Pokud bychom více chránili děti před smogem a znečištěným vzduchem, tak by to pomohlo nejen jim, ale i celé společnosti. Snížily by se totiž výdaje zdravotního systému, zvýšila jejich produktivita a existovalo by čistší a zdravější prostředí pro všechny,“ dodává Lake.

Podle dat UNICEFu se nejvíce takto zasažených dětí, 12,2 milionu, nachází v jižní Asii, další čtyři miliony jich je ve východní Asii a v Pacifiku.

Studie UNICEFU varuje, že „nalezla souvislost mezi znečištěným ovzduším a kognitivními výstupy dětí včetně verbální a nonverbální inteligence a paměti, snížených výsledků ve školních testech, průměru školních známek a dalších problémů.“

UNICEF varuje, že vzhledem k současným trendům urbanizace je pravděpodobné, že v budoucnu bude tímto negativním fenoménem ohroženo ještě více dětí. Jako prevenci před znečištěným ovzduším doporučuje, aby děti nosily filtrační masky a necestovaly městem během nejvyšší koncentrace škodlivin v ovzduší.

Podle separátní studie míra znečištění prostředí na severu Číny způsobuje zkrácení života tamních obyvatel až o tři roky. Britská studie zase zjistila, že znečištěný vzduch v britských městech vede k nižší porodní váze, a tím pádem vyšší úmrtnosti novorozenců a většímu výskytu komplikací během života, informuje server BBC.