Smrt hudební superstar Aviciiho obestírá tajemství. Je toto poslední foto před smrtí?

Tělo hudebníka bez známek života se našlo v pátek v Ománu. Agentura AP v souvislosti s jeho smrtí spekuluje o zdravotních potížích, Avicci podle ní trpěl akutním zánětem slinivky způsobeným nadměrným pitím alkoholu. V roce 2014 mu byl odstraněn žlučník a slepé střevo a kvůli rekonvalescenci zrušil mnohá vystoupení. O dva roky později kvůli zdraví skončil s koncerty úplně.

Zpěvákovo okolí nechce spekulace o příčinách jeho smrti nadále komunikovat. „Nebudou následovat další oznámení,“ stojí jasně v prohlášení.

Server New Zeland Herald mezitím upozorňuje na fotografie na sociálních sítích, které jsou jen pár dní staré a hudebníka zachycují ve zdánlivě dobrém rozpoložení po boku fanoušků v luxusním resortu Muscat Hills. Jsou to jedny z posledních snímků, na kterých Avicii je.

Na smrt Aviciiho reagují hvězdy pop music. Jemu blízký producent Calvin Harris na twitteru uvedl, že je smrtí Švéda zdevastovaný. „Odešla krásná duše, vášnivá a extrémně talentovaná, která toho měla ještě tolik dokázat.“ Bývalý člen skupiny One Direction Liam Payne píše: „Takový talent, odpočívej v pokoji.“ A mezi dalšími se fotografií naposledy loučí i Madonna.

Avicii se zabýval remixy a produkoval také alba. První singl Seek Bromance, vydaný v roce 2010, se dlouho držel vysoko v žebříčcích v několika zemích. O rok později vydal rovněž velmi úspěšný singl Levels a skončil tehdy na šestém místě nejlepší stovky.

Agentura AP napsala, že Avicii získal dvě ocenění MTV a dvě nominace na Grammy. Jeho největším hitem je Le7els, slavné jsou také Wake Me Up!, The Day a You Make Me.