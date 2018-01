Smrt v okolí farmáře Indiána Honzy: Milenka se kvůli němu zabila, oběsil se i fotograf

Stejně jako Jan Pokorný i Olina Řebíčková se přihlásila do reality show Farmář hledá ženu, kde v druhé sérii bojovala o jeho přízeň. Během natáčení se tito dva sblížili, a dokonce spolu strávili noc. Jenže když pak měla přijít řada na to, aby si Honza vybral mezi ženami, Olinu odkopl a dal přednost Lence. Nešťastné blondýnce pak s úsměvem vmetl do tváře, že jim s Lenkou může přinést do postele ranní kávu.

Olinu to dost vykolejilo, cítila se poníženě, a ještě než se pořad začal vůbec vysílat, zmizela. Své rodině zanechala dopis na rozloučenou. Policie po ní několik dní pátrala, až ji nakonec našla mrtvou v lese v jejím autě nedaleko rybníka v Komořanech. Zabila se z nešťastné lásky. Už předtím si ve svém životě prožila s expřítelem peklo. Honzovi se během natáčení přiznala, že ji dokonce fyzicky týral.