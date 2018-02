Soud poslal školačku na 40 let na psychiatrii. Ve jménu postavy z hororu skoro ubodaly spolužačku

Soud v americkém Wisconsinu poslal teprve 15letou Morgan Geyserovou na 40 let do psychiatrické léčebny. Dívka se před čtyřmi roky pokusila spolu s kamarádkou ubodat svoji spolužačku. Soudu vysvětlovala, že to udělala „ve jménu“ Slender Mana – fiktivní postavy, která pronásleduje, unáší či mučí své oběti.

Morgan a její kamarádka vylákaly spolužačku do lesa a zaútočily. Na pokraji smrti ji nechaly jejímu osudu. Payton, jak se dívka jmenuje, se ale nevzdala a i s 19 bodnými ranami se dokázala dostat k silnici, kde ji zachránila posádka projíždějícího auta.

Útočnice, kterým bylo v době činu teprve 12 let, uvedly, že se o vraždu pokusily „ve jménu“ Slender Mana, hororové postavy, která sice není vázaná na konkrétní příběh, ale objevuje se například ve videohrách. Své oběti unáší a trýzní.

Soud si nechal zpracovat posudek, který měl odhalit, zda je Morgan psychicky v pořádku a jestli by mohla být i nadále hrozbou pro svoje okolí nebo pro sebe samotnou. Posudek mimo jiné ukázal, že hodnota dívčina IQ dosahuje 142 bodů, na druhé straně ale trpí schizofrenií.

Anissa Weierová, která se na pokusu o vraždu podílela, si vyslechla podobný rozsudek už loni. Soud ji kvůli jejímu duševnímu stavu také neposlal do vězení, ale do léčebny. A to na 25 let. V zařízení zůstane nejméně tři roky, pak bude moci požádat o propuštění. Pokud ji soud vyhoví, zůstane pod dohledem až do roku 2039.