Španělská farmářka se stala hitem sociálních sítí. Nápadně se podobá americkému prezidentovi

Fotografii čtyřiašedesátileté ženy s motykou hozenou přes rameno zveřejnil na instagramu novinář, který pracoval na článku o zemědělství v severozápadním Španělsku. Na snímek ihned reagovaly tisíce uživatelů sociální sítě a začaly s nadsázkou žádat Leisovou o komentář k americké politice i mezinárodním tématům. „Říkám si, že to musí být kvůli té barvě vlasů,“ svěřila se Španělka listu La Voz de Galicia.

S Trumpem toho příliš společného nemá, jednou z věcí je například fakt, že nepoužívá mobilní telefon a nemá potřebu se nijak vyjadřovat na sociálních sítích. Nyní si ale právě tam získala velké množství fanoušků. „Mohli bychom nahradit Trumpa touto tvrdě pracující ženou?“ napsal jeden z uživatelů instagramu. Jiní, kteří Leisovou nazývají "„Trumpova galicijská sestra“, zase vyzvali k prozkoumání případných rodinných vazeb amerického prezidenta na Španělsko.

This is NOT, I repeat, NOT photoshopped.



Donald trump has a doppelganger. And she's a Latina.



Long live Dolores Leis Antelo, aka #SenoraTrump.



It goes without saying, he really HATES these photos, so... pic.twitter.com/CLyImDbCR6