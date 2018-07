Svoboda je ku*va křehká. Pořád se bojím agresivního Ruska, říká Jáchym Topol

Před revolucí skladník a nosič uhlí, po ní úspěšný spisovatel z povolání. To je Jáchym Topol, nositel několika literárních cen, z nichž tu poslední získal za nový román Citlivý člověk. Co říkal na kritiku Václava Klause? A jak se podle něj mění a vyvíjí literatura? Na to odpovídal v rozhovoru pro Reflex.cz. A prozradil taky své tipy na skvělé knihy od téměř neznámých autorů

Vaše kniha Citlivý člověk se dočkala dost pozitivních recenzí. Jak je to s úspěchem u čtenářů?

Je prodaných patnáct tisíc, což je hrozně moc. Podle mě je to asi maximum.

Předchozí kniha vám vyšla osm let zpátky. Co se za tu dobu pro spisovatele změnilo? Je v něčem jiné literární prostředí v Čechách?

Mám pocit, že se moc nezměnilo. Vnímám to asi jinak i proto, že dnes třeba kamarádka, kterou jsem znal jako devatenáctiletou holku, má vydanou třeba sedmou knihu a dělá rozhovory v Revolver revue. Celkově se toho podle mě moc nezměnilo. Mám ale občas záchvaty takových depresivních pocitů, že literatura končí a já jsem z poslední generace. Ale třeba za poslední rok jsem přečetl tři výborné české tituly úplně neznámých prozaiků.

Které to byly?

Byly to Trosky deníku od Daniela Hradeckého, úžasná kniha o závislosti. Potom se mi líbila úplně neznámá knihovnice z Třebíče, jmenuje se Vladimíra Valová a má knihu Do vnitrozemí. Jsou to povídky a já miluju starou povídkovou školu jako je Čechov nebo Isaac Babel. Když někdo těmi nejjednoduššími prostředky dokáže vystavět příběh tak, že se jako čtenář dotýkám vesmíru. Třetí byla Lucie Faulerová – Lapače prachu. Taková šíleně depresivní próza. Tři autoři, všichni neznámí, všichni mladí a všichni napsali kus prózy.

A jak moc se změnila literatura během vašeho života?

Obrovsky. Já byl do pětadvaceti let v undergroundu, za básničky se fackovalo a chodilo sedět. Dnes žiju v té bezbřehé svobodě, době knih na internetu. I tak ale zůstala jedna podstatná věc – pořád jsou lidi, kteří literaturu potřebují k životu. Já mám třeba čtení někde v Boskovicích a i tam přijdou desítky lidí. Zajímá to ty lidi? Nebo je to tím, že se o Citlivém člověku hodně psalo a byl napadán třeba Václavem Klausem?