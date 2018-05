Svobodná nezaměstnaná Britka adoptovala v Tanzanii čtyři děti. Teď shání milion, aby se s nimi mohla vrátit domů

„Na světě existuje mnoho dětí, které potřebují rodinu. Proč si tedy zakládat vlastní,“ pomyslela si 28letá Britka Claire Upshallová, která pracovala se sirotky v Tanzanii. Tato myšlenka ji přivedla k rozhodnutí, že si adoptuje místní africké děti. Nejdříve se stala jejich pěstounkou, nyní už jsou ale dva chlapci a dvě dívky po adopci jejími vlastními dětmi. Nyní by se Claire i se svými potomky chtěla vrátit zpět do Británie. Problémem jsou ale peníze a také nařízení britské vlády.

„Když všechny ostatní dívky snily o svých budoucích manželech a svatebních šatech, já jsem si představovala, jak se budou jmenovat moje děti a jak jim vyzdobím pokojíčky,“ popisuje pro list Daily Mail Claire. Děti vychovává sama bez stálého partnera a necítí to jako překážku, protože potomky vždycky chtěla. Právě touha o někoho se starat ji poprvé dovedla v 19 letech do Tanzanie, kde pracovala jako dobrovolnice, za stravu a nocleh, v sirotčinci.

Ke svým čtyřem dětem se dostávala postupně. Nejdříve jí učaroval 13měsíční Alfie. Přestože se Claire snažila věnovat všem dětem stejně, k Alfiemu si vytvořila zvláštní pouto. Zkušenost v Tanzanii brala nejdřív jako jednorázovou práci a vrátila se zpět do Británie, rychle ale začala cítit, že se musí vrátit. Když přijela zpět, zjistila, že Alfieho přemístili do jiného dětského domova.

Po jejich opětovném shledání se podle Claire ihned rozesmál. „Jsem si jistá, že mě poznal. Na konci návštěvy plakal a museli ho ode mě doslova odtrhnout,“ líčí Claire. Rozhodla se, že si chlapce vezme do pěstounské péče. Nezůstalo ale jen u něj. Žena začala postupně pečovat ještě o Isabellu, Laylu a nejmladšího Jacka. V roce 2016 pak všechny děti adoptovala a stala se v souladu se zákonem jejich matkou, přestože žádného člena rodiny nepojí pokrevní příbuzenství.

Claiřinu velkou rodinu podporuje její matka Helen, která žije trvale v Británii. Tam by se nyní chtěla vrátit i Claire s dětmi. Nemůže totiž v Tanzanii najít dobrou práci, aby děti uživila. Navíc kvůli místním nepokojům musí jejich dům stále někdo hlídat, což v této oblasti není nijak výjimečné. Obyčejná cesta do Británie se ale změnila v pořádný problém. Svobodná matka Claire zjistila, že to s dětmi nebude nijak jednoduché.

„Imigrační úřad požaduje, abych měla na účtu minimálně 5 tisíc liber (poznámka: asi 150 tisíc korun), abych dokázala, že mám finance, abych se o děti postarala,“ vysvětluje Claire. Další peníze pak potřebuje na letenky a na právníka, který jí zařídí víza pro děti. Celkem musí žena sehnat 34 tisíc liber, tedy skoro milion korun. Aby si svůj sen o návratu mohla splnit, rozhodla se uspořádat internetovou sbírku. Ta nicméně u některých nenašla pochopení.

Někteří kritici předpokládají, že Claire veze děti do země jen proto, aby na ně mohla dostávat dávky. Zpochybňují také, že se o ně následně dokáže postarat, když i na jejich přesun musí vybírat peníze. „Celý důvod toho přesunu je dostat Claire sem, aby mohla pracovat. Neplánuje žít z dávek,“ obhajuje ji její matka. Claire se údajně nikdy práce neštítila a když se před pár měsíci musela vrátit na britské ostrovy kvůli pohřbu svého otce, našla si dokonce na těch několik týdnů v Británii práci. Děti mezitím v Tanzanii musela hlídat chůva.

Svobodné matce už nabídla pomoc její teta se strýcem, kteří u sebe mladou rodinu nechají bydlet. „Nemůžeme jim zajistit tisíce liber, ale můžeme udělat aspoň tohle. Už se těšíme, že se všichni dostanou domů,“ potvrzuje teta. Nejstaršímu Alfiemu je nyní deset, oběma děvčatům Isabelle a Layle osm a Jackovi pět. Chodí do mezinárodní školy, takže umí anglicky. A nemůžou se prý dočkat, až uvidí poprvé v životě sníh.