Tady nacisté vraždili vlastence: popravy za pár minut, dvakrát týdně. 10 zajímavostí o Pankrácké sekyrárně

Pro vlastence gilotina, pro židy železné háky

Nacisté zřídili na pražské Pankráci sekyrárnu začátkem dubna 1943. Až do konce dubna 1945 zde popravovali své odpůrce. Celkem za tu dobu sťali hlavu 1075 lidem, z toho 155 ženám. Počty obětí jsou ale ve skutečnosti mnohem vyšší. Kromě gilotiny byly totiž v místnosti ještě železné háky, na kterých nacisté usmrcovali ty, kteří si podle nich gilotinu „nezasloužili“ – například židy nebo vojenské zběhy. Údaje o počtu mrtvých, kteří zde byli oběšeni, se nedochovaly.

Popraviště vzniklo, aby mohli nacisté Čechy zabíjet efektivněji

Sekyrárna vznikla v Praze proto, že Němci už nestíhali Čechy popravovat v Drážďanech a Berlíně. Přeprava vězňů z protektorátu byla zdlouhavá, uvěznění čekali na popravu až tři měsíce. Proto se nacisté rozhodli pro zřízení popraviště v Praze, aby mohli odpůrce režimu usmrcovat rychleji a ve větším množství.

Gilotina za závěsem

Sekyrárna se nachází celkem ve třech celách Pankrácké věznice. V jedné je zasedací místnost, kde se uvězněný dozvěděl svůj osud. Tento prostor byl od popravčí místnosti oddělen černým závěsem. Po stětí kat a jeho pomocníci tělo dopravili do třetí místnosti, takzvané rakvárny, kde těla pokládali na podlahu, která se svažovala ke kanálku, kterým odtékala krev.

Poslední den odsouzených

Popravovalo se většinou dva dny v týdnu, v úterý a ve čtvrtek. Ráno přijel do věznice státní zástupce, který řekl, kteří vězni budou ten den zabiti. Těmto lidem pak zástupce sdělil obvyklou formuli: „Jménem Vůdce a říšského protektora se vaše žádost o milost zamítá a zároveň vám oznamuje, že rozsudek bude vykonán dnes po 16. hodině“.

Vězni pak měli čas napsat poslední vzkazy rodině a blízkým. Od 16. hodiny začaly popravy. Spoutaný odsouzený většinou ve spodním prádle předstoupil před komisi v zasedací místnosti, kde proběhla jeho identifikace a oznámení rozsudku. Kat a jeho pomocníci pak dovedli odsouzeného do vedlejší místnosti, kde jej břichem dolů položili ke gilotině. Kat Alois Weiss následně spustil ostří a odťatá hlava spadla do kovového koše. Pomocníci následně tělo svlékli a nechali jej vykrvácet nad kanálkem v rakvárně. Mrtvého pak uložili do rakve z nehoblovaných prken a odvezli ho ke zpopelnění, většinou do strašnického krematoria.

Pět lidí, dvakrát týdně. Před smrtí zpívali hymnu

Za den bylo většinou popraveno pět až šest lidí. Celý proces byl důkladně promyšlený, poprava trvala vždy jen několik minut. 4. srpna 1944 stihl proto kat za den popravit 29 lidí. Vězni popsali, že zvuk dopadání čepele gilotiny se rozléhal celou chodbou. Přesto ani v nejkritičtějších hodinách neopouštěli myšlenku vlastenectví a existuje svědectví, že při popravách v celách smrti zpívali českou hymnu.

V Brně už slavili osvobození, na Pankráci nacisté vraždili dál

Nacisté sekyrárnu využívali až do úplného konce války. Existují také doklady o tom, že těsně před kapitulací tu oběsili také německé vojáky, kteří už odmítli dále bojovat. Poslední popravy se zde uskutečnily 26. dubna 1945. Ten den rudá armáda osvobodila Brno. Praha si ale na konec války musela ještě několik dní počkat.

Kat unikl trestu. Po Československu chtěl potvrzení kvůli důchodu

České vlastence na Pankráci popravoval kat Alois Weiss. K ruce měl další pomocníky, minimálně tři byli Češi: Robert Týfa, Jan Kříž a Antonín Nerad.

Týfa a Nerad, který byl konfidentem gestapa, byli po válce odsouzeni k trestu smrti a popraveni. Ostatní i s katem Weissem z Prahy uprchli. Weiss dožil v Německu, které ho odmítlo do Československa vydat. V 60. letech dokonce žádal český stát o potvrzení své služby na Pankráci, protože ji potřeboval započítat do výměry starobního důchodu.

Vězňům pomáhal hrdina „z chodby“

I sekyrárna měla svého hrdinu. Byl jím vězeň Karel Rameš. Odpykával si trest za hospodářský delikt a zastával funkci takzvaného chodbaře. Díky tomu, že se mohl po věznici pohybovat volněji, uměl zprostředkovat komunikaci mezi vězni a podařilo se mu také uschovat řadu motáků a vzkazů odsouzených. O jeho hrdinství se ale po válce nesmělo mluvit a v 50. letech byl odsouzen za údajnou velezradu. Připravoval prý rukopis o osudech politických vězňů komunismu. Karel Rameš zemřel v zapomnění v roce 1981.

Gilotinu hodili do Vltavy

Nacisté chtěli s koncem války odstranit důkazy o svém řádění na Pankráci. Proto gilotinu rozebrali a hodili do Vltavy. Do sekyrárny navíc umístili 360 kilo výbušniny a chtěli ji odpálit. Na to už ale nedošlo. Gilotinu se povedlo z Vltavy vylovit a umístit ji na její původní místo, kde připomíná hrůzy nacismu dodnes.

Komunisté přesunuli popravy na dvůr a následně do sklepa

Pankrácká věznice není pouze symbolem nacistického teroru, popravy se zde konaly i za komunismu. V 50. letech vězně věšeli na dvoře věznice. Protože ale díky osvětlení bylo zvenčí poznat, kdy se popravuje a „nepřátelští imperialisté“ tak mohli odhadovat počty zabitých, přesunuly se následně popravy do sklepa.