„To není úplně normální.“ Poslancům se znelíbily ceny obědů ve sněmovně, tak si je zlevnili

Zdražení jídel ve sněmovních restauracích prosadili v únoru letošního roku Piráti. Týkalo se hlavně nápojů a studené kuchyně, kde položky zdražily až o 50 procent. Byť to působí jako enormní zdražení, v reálu tak drastické nebylo – například káva zdražila z 11 korun na 15 korun, velká točená plzeňská dvanáctka z 27 korun na 38 korun.

I přesto ale Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny minulý týden navrhla, aby jídlo opět zlevnilo o deset procent. Důvod? Poslední zdražení bylo podle jejích členů moc velké.

„Vznikl tam názor, že se to přehnalo, takže navýšení by mělo být 40 procent, ne 50. Nechápu, proč by se mělo po krátké době o deset procent slevovat,“ řekl pro Novinky.cz poslanec František Elfmark (Piráti), který hlasoval proti zlevnění. Jeho kolegové podle něj nutnost zlevnit vysvětlovali tím, že kvůli vysokým cenám „musí“ chodit do restaurací mimo Sněmovnu.

Pro slevy jsem nehlasovala, slevy jsem nepožadovala. Abych přispěla k informovanosti o cenové hladině v PSP, tady je běžný lístek. Jde o normální jidla v dobré, ale nijak neobvyklé kvalitě. Porce mně stačí, ale jedlíkům ne. U hlavních jídel připočtěte přílohu. Dobrou chuť. pic.twitter.com/XJGSf6c1uC — Kateřina Valachová (@katavalachova) June 5, 2018