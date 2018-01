Tohle by mohla být stavba století. Britský ministr chce postavit most nad Lamanšským průlivem

Mít jen jeden podmořský tunel, který spojuje oba velké evropské národy je podle Borise Johnsona naprosto absurdní. Přišel proto s neotřelým, ale o to ambicióznějším řešením. Chce nad mořem postavit most!

„Technologie se stále posouvá vpřed a již nyní existují jinde na světě delší mosty,“ tvrdí Johnson. „Například v Japonsku mají most dlouhý téměř 55 kilometrů.“ Není přitom úplně jasné, na kterou ze staveb Johnson odkazuje, protože podle žebříčku serveru CNN je nejdelší most nad vodní hladinou dlouhý jen necelých 40 kilometrů.

To by však na „kanál“ stačilo. Šířka Lamanšského průlivu se totiž liší podle místa – v nejužším místě, doverské úžině, je široký jen 36 kilometrů, v tom nejdelším má kilometrů 240. I pokud by se však podařilo najít technologii, která by vyřešila extrémní délku mostu, problémů by tak bylo stále víc než dost, tvrdí server Business Insider.

Doverská úžina je totiž mnohem hlubší, než vodní plochy pod současnými dálkovými mosty, navíc by bylo nutné brát ohledy na čilou lodní dopravu. Tím nejnaléhavějším problémem by ale bylo vyřešit, kdo celý projekt zaplatí. Johnson totiž navrhuje, aby za stavbou stála soukromá společnost, která by most následně provozovala. Najít firmu, která se nezalekne takto ambiciózního projektu a jeho vstupních nákladů, rozhodně nebude nic jednoduchého.

Celý plán je tak prozatím ve formě nápadu, který bude projednávat odborná komise.

En marche ! Great meetings with French counterparts today pic.twitter.com/D73B1rSkd3 — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 18, 2018

Boris Johnson nicméně již se stavbou mostů zkušenosti má. Jako londýnský starosta totiž silně podporoval vybudování mostu Garden Bridge přes řeku Temži. Plán byl nicméně současným londýnským starostou Sadiqem Khanem kvůli mnohým kontroverzím zrušen, daňové poplatníky nepovedená stavba vyšla na 37 milionů liber.