Toto nedalo pirátům loni spát: 25 filmů a seriálů, které kralují nelegálnímu sdílení

1. Game of Thrones (Hra o trůny - TV seriál)

2. Spider Man Homecoming (akční film)

3. Baby Driver (akční film)

4. War for the Planet of the Apes (Válka o planetu opic, akční film)

5. Star Trek Discovery (TV seriál)

6. Telugu 2017 (indické filmová produkce)

7. Transformers: The last knight (Transformers: Poslední rytíř, akční film)

8. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta, akční film)

9. Thor Ragnarok (akční film)

10 Alien Covenant (Vetřelec: Covenant, akční film)

11. Wonder Woman (akční film)

12. The Mummy (Mumie, akční film)

13. Atomic Blonde (Atomic Blonde: Bez lítosti, akční filmú)

14. Malayalam 2017 (indická filmová produkce)

15. Riverdale (TV seriál)

16. Kingsman: The Golden Circle (Kingsman: Zlatý kruh, akční film)

17. Designated Survivor (TV seriál)

18. 2017 Movies (nové filmy - žebříček vychází z vyhledávaných výrazů)

19. Half Girlfriend (indické romantické drama)

20. Dunkirk (Dunkerk, válečný film)

21. The Fate of the Furious (Rychle a zběsile 8, akční film)

22. The Orville (TV seriál)

23. Baywatch (Pobřežní hlídka, komedie)

24. Blade Runner 2049 (thriller)