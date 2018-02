Turek, ras i kominík. Rej maškar tradičně vítal jaro, masopust je světové kulturní dědictví

„Po zapsání do UNESCA se zájem o masopustní obchůzku zvýšil. Jezdí se sem podívat spousta lidí,“ řekl ČTK starosta Petr Stejskal.

Rej masek patří v regionu k obyčejům od konce 19. století. Kromě Hamrů jej spontánně dodržují a předávají dalším generacím lidé i ze Studnice, Vortové a místní části Hlinska Blatno. Mezi tradiční masky patří laufr, žena, turek, slaměný, ras s kobylou, kominík a kramář. Lidé se musí připravit i na jejich žerty, ke kterým patří pomazání obličeje zvláštním mazadlem. Závěrečná obřadní porážka a následné vzkříšení kobyly symbolizuje zahánění zimy, konec něčeho špatného, a uvítání jara jako začátku nového období.

V masopustním průvodu chodí dospělí od mladých až po seniory. Masky uchovávají místní hasiči, některé vznikly už před desítkami let. „Každoročně se zčásti obnovují, třeba sukně u slaměných nebo se zdobí čepice,“ uvedl Stejskal. Podle něj je obyčej možné ocenit pouze v jeho přirozeném prostředí, ve vesnici, kde se obchůzka koná. Nelze z ní dělat atrakci, se kterou by bylo možné objíždět města.

Doba konání masopustu se určuje zpětným odečítáním podle lunárního roku. Letos však musel být termín posunut kvůli kolizi s termínem druhého kola prezidentských voleb.

Tradice spojená s hojností a půstem

Masopust od pradávna provázela zábava a hojná konzumace dobrého jídla a pití. Začínal už svátkem Tří králů a pokračoval až do Popeleční středy, kterou začíná čtyřicetidenní půst do Velikonoc. O masopustu se v každém domě smažily koblihy či boží milosti, které v tomto období tradičně patřily do jídelníčku.

Masopust vždy vrcholil obřadními obchůzkami a rejem maškar, v jehož čele byl medvěd doprovázený dalšími rozmanitými postavami. Obyčeje dodržované o masopustu se v jednotlivých oblastech lišily. Takřka všude ale období radosti a veselí uzavírala večerní zábava, která vrcholila pochováváním basy na znamení toho, že radovánky skončily a začíná dlouhé období půstu.