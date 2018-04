Uprchlický tábor budoucnosti? Migranti v Zatárí platí za jídlo očima kryptoměnami

Supermarket Tazwíd se nachází na okraji jordánského uprchlického kempu Zatárí pro 75 tisíc uprchlíků. Obyvatelé tábora, kteří tam nakupují, však za potraviny neplatí konvenčními platebními prostředky. Namísto předaných bankovek či načtené kreditní karty si jen nechají naskenovat svou duhovku. Systém jim následně načte jejich unikátní otisk, propojí je s virtuálně zřízeným účtem databáze OSN, odkud jim odečte patřičný kredit. To vše díky systému Building Block, který je páteří celého systému, a jež funguje díky blockchainu Ethereum.

U vzniku programu Building Blocks nestála touha po zavádění nových technologií, ale prostá snaha ušetřit. Světový potravinový program (WFP), agentura Organizace spojených národů, pomáhá asi 80 milionům lidí po celém světě. V poslední době se tato organizace zaměřila namísto fyzických dodávek potravin na převody peněz přímo k uprchlíkům, kteří jídlo potřebují. Tento přístup nicméně znamená komplikace v podobě nutnosti spolupráce s lokálními a regionálními bankami a tím pádem i placení poplatků, které, sečteny, podtrženy, stojí miliony dolarů. Technologie blockchainu tyto poplatky dokáže snížit až o 98 procent, tvrdí server Technology Review. Ergo, přinést jídlo více lidem.

To je nicméně podle všeho jen začátek. Pokud se celý program podaří dotáhnout až do konce, bude nabízet mnohem více, než jen placení účtů v supermarketu. Blockchain by mohl vyřešit základní problém každé humanitární krize – oficiálně ztotožnit lidi, kteří během konfliktu často přišli o veškeré své doklady a pomoci jim zařadit se zpět do globální ekonomiky. Zaměstnavatel by jim na jejich speciální blockchainový účet mohl posílat mzdu, banka by tam viděla jejich historii a bezpečnostní složky by mohly ověřit identitu imigranta potvrzenou OSN a jordánskou vládou.