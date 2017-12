Úspěšná paralympionička si dobrovolně zvolila smrt. „Už nechci trpět,“ tvrdí a loučí se s blízkými

Málokdo myslí na to, že letošní Vánoce by mohly být jeho poslední. Paralympionička Marieke Vervoortová to ale ví jistě. Její ochrnutí jí působí už nesnesitelné bolesti, proto se ve své rodné Belgii rozhodla podstoupit eutanázii. Trojnásobná paralympijská medailistka ale odchází smířeně. „Už nechci trpět. Je to pro mě moc těžké. Čím dál častěji upadám do depresí, to se mi dřív nestávalo,“ potvrzuje v rozhovoru pro The Telegraph Vervoortová.