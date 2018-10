V Česku je nebezpečné superklíště z jihu. Může mít až 2,5 centimetru a zvládne vás sledovat desítky metrů

Hyalomma marginatum. Takto se nazývá obrovský členovec, který může na člověka přenášet nebezpečnou nemoc - krymsko-konžskou hemoragickou horečku. Klíště, které je pětkrát větší než klíště obecné, se běžně vyskytuje na jihu a východě Evropy, ale nyní se překvapivě objevilo i v Česku, a to hned na třech místech. Donesli ho sem zřejmě stěhovaví ptáci. Vědci Čechy žádají, aby je o výskytu informovali a případně poslali vzorky.

V srpnu Němci našli devět exemplářů tohoto velkého klíštěte v tamních lesích, jedno z nich neslo nákazu nebezpečné krymsko-konžské hemoragické horečky. Nyní se dostalo i do Česka. „Je to nález zhruba 700 kilometrů severně od normálu. Toto klíště se do střední Evropy dostává na stěhovavých ptácích. Těžko zatím říct, jestli je schopné založit nové populace, nebo není,“ řekl pro Blesk Zprávy David Modrý z Ústavu patologické morfologie parazitologie na brněnské Veterinární a farmaceutické univerzitě.

Právě do tohoto ústavu jedna studentka před pár dny klíště Hyalomma poslala. Za letošní rok jde už o druhý nález, loni se našlo jedno klíště. „Jde o tři izolované nálezy: jižní Morava, severní Čechy, východní Čechy,“ vysvětlil Modrý a dodal, že jeho tým se bude tímto druhem dále zabývat. Chce například zjistit, proč se tady vyskytuje. „Může to být způsobeno oteplováním a změnou klimatu, ale důkaz na to zatím není. Musíme si počkat,“ vysvětlil.

autor: Info.cz

Kromě klíštěte Hyalomma momentálně vědci sledují například výskyt pijáka lužního, což je tajemné klíště přenášející závažné psí onemocnění – babeziózu. V posledních 10 letech se v Evropě rychle šíří a vědci mu chtějí přijít na kloub. „Byli bychom moc rádi, kdyby se lidé do pátrání po obou klíšťatech zapojili. Všechny informace najdou na adrese www.najdipijaka.cz,“ dodal Modrý.

Pokračování článku na Blesk.cz >>>