V Íránu našli mumii. Zřejmě se jedná o tělo zakladatele dynastie Pahlaví

Při stavebních pracích v Šahre Rej na severu Íránu byla nalezena mumie, která by mohla být tělem zakladatele dynastie Pahlaví. V rozhovoru s íránskou agentura ISNA to řekl šéf teheránského výboru kulturního dědictví Hasan Chalíl Abádí.

Podle něj je možné, že jde o mumifikované tělo Rezy šáha Pahlavího. Za své vlády v letech 1925-1941 usiloval o modernizaci Íránu. Za války byl ale nucen abdikovat ve prospěch svého syna Mohammada Rezy. Odjel do exilu a v roce 1944 zemřel v Jihoafrické republice. Tělo bylo později převezeno zpět do Íránu a uloženo do mauzolea. Krátce po íránské islámské revoluci byla stavba za souhlasu ajatolláha Rúholláha Chomejního vyhozena do vzduchu. Tělo se nenašlo a udržovala se pověst, že poslední šáh Mohammad Rezá při odchodu do exilu v roce 1979 odvezl otcovy ostatky v utajení s sebou.

Mumie se nalezla při renovaci hrobky potomka jednoho z druhů islámského proroka Mohameda šáha Abdolazíma.

Abádí řekl, že nalezená mumie byla znovu pohřbena a že správa hrobky čeká na vyjádření odborníků. Místní zdroje, jež citoval server Iran Front Page, ale tvrdí, že tělo bylo odvezeno. Vnuk Rezy šáha Pahlavího a syn posledního šáha Rezá Pahlaví, který žije v exilu, vzkázal na twitteru íránským úřadům, aby se nepokoušely nic zatajit.

Místní zdroje tvrdí, že nevědí, co se při obnově hrobky vlastně přesně stalo. Jasné je pouze to, že práce byly zastaveny, ale neví se na čí příkaz.