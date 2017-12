Vánoce čtyřikrát jinak. Které tradice v Česku neznáme?

Kdo dává dárky?

Ježíšek kromě Česka a Slovenska rozdává dárky také v jižním Tyrolsku, jižním Německu, Rakousku, Lichtenštejnsku nebo ve Švýcarsku. V Rusku se děti těší na Dědu Mráze, ve Finsku na Joulupukkiho, ve Švédsku Jultomtena (Vánoční muž), v Norsku na dědečka Julenissena. V Řecku obdarovává svatý Basil na Nový rok, v Itálii naděluje Babbo Natale, v Turecku Noel Baba a v Polsku svatý Mikolaj. Od svatého Mikuláše jsou odvozeny také postavy v dalších zemích. Patří sem například angloamerický Santa Claus, francouzský Père Noël, irský a portugalský Father Christmas (Otec Vánoc), nizozemský Sinterklaas či německý Weihnachtsmann.

Jaký strom se zdobí?

Jeden z nejznámějších symbolů Vánoc zdobí nejen domácnosti v Evropě či Spojených státech. Vánoční stromeček byste našli také v Singapuru, Austrálii anebo v Nikaragui. Zatímco v českých obývácích nejčastěji stojí jedle nebo smrčky, v afrických zemích lidé zdobí palmy. V Rusku se vánočnímu stromečku říká jolka.

Co se objevuje na talíři?

Zatímco v Česku, Rakousku nebo Polsku u štědrovečerní večeře nesmí chybět kapr, v mnoha zemích to je nadívaný krocan a v severských často šunka a různé pečeně. Francouzi na Vánoce jedí husí játra a quiche – slaný koláč se šunkou a vejci. V Bulharsku nebo na Ukrajině jsou oblíbená také bezmasá jídla, jako je kuťa – jídlo z pšenice, medu či máku. K Vánocům neodmyslitelně patří také cukroví a další sladkosti, v Argentině například vítězí koláče z pštrosích vajec.

Jaké jsou nejoblíbenější tradice?

Bez tradic by to nebyly Vánoce. Každá země má své vlastní vánoční zvyky. České domácnosti by letos rozhodně neměly zapomenout na rozvěšení jmelí, která podle pověstí pomáhá proti bleskům, nemocím a čarodějné moci. Co ale většinu zemí spojuje je píseň Tichá noc z počátku 19. století, která se zpívá v celkem 230 jazycích.