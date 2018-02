Vesmír s ručením omezeným: Americká vláda chystá privatizaci Mezinárodní vesmírné stanice

Trumpova administrativa připravila plán, jak Mezinárodní vesmírnou stanici postupně zprivatizovat. Ve fiskálním rozpočtu na rok 2019 počítá s ukončením přímého financování; náhradou za přímý tok peněz od státu má být podpora budoucích soukromých investic, jejichž výše by měla dosáhnout 150 milionů dolarů.

Tento program bude cílit zejména na komunitu NewSpace, do které patří soukromí podnikatelé snažící se dobít vesmír pomocí soukromého kapitálu. Nejvýraznějším z nich je Elon Musk, jež vede společnost SpaceX.

Návrh se ovšem zdaleka nelíbí všem politikům. Plán na privatizaci Mezinárodní vesmírné stanice kritizuje třeba konzervativní republikán Ted Cruz, podle něhož nedává ukončení projektu, jež funguje a do kterého investovala vláda už miliardy dolarů, žádný smysl. Bývalý astronaut Scott Kelly si zase nedokáže spolupráci vedenou soukromým kapitálem představit. Připomněl, že Mezinárodní vesmírná stanice je tím nejsložitějším projektem, který lidstvo kdy stvořilo.

Záměr naopak vítají vesmírní podnikatelé. Podle nich nepředstavuje privatizace Mezinárodní vesmírné stanice nejen skvělou obchodní příležitost. Myslí si také, že její odevzdání do cizích rukou povolí NASA věnovat se jiným ambicióznějším projektům. „Myslím, že NASA může opustit nízkou oběžnou dráhu a zkoumat vesmír mimo oběžnou dráhu Země,“ řekl pro magazín Motherboard Barret Schlegelmilch, spoluzakladatel vesmírného startupu Lunar Station.

Sdělil také, že by NASA mohla rozvinout nástupce ISS, jenž by se mohl posunout směrem k Měsíci. Taková stanice by se mohla stát zastávkou při budoucích cestách na Mars. Jen údržba a provoz Mezinárodní vesmírné stanice totiž ročně stojí miliardy dolarů, které by tak mohly být investovány efektivněji.