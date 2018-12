Výstavy v roce 2019: 500 let Leonarda, jak nám auta změnila život a to nejlepší z elektronické hudby

Pojedete v příštím roce na víkend do některé z evropských metropolí? Pokud ano, máme pro vás několik tipů na výstavy, které byste si neměli nechat ujít. V roce 2019 si svět připomíná pětisetleté výročí smrti renesančního génia Leonarda Da Vinciho. Velké výstavy na jeho počet pořádají v pařížském Louvru, ale i v Londýně nebo v Miláně, kde Leonardo dlouho žil. A to není vše.

Leonardo da Vinci v Louvru

Zřejmě nejočekávanější výstava roku v nejslavnější pařížské galerii. Tamní vědci pracovali deset let na tom, aby na základě archivních dokumentů objasnili životopis slavného malíře, vědce, filozofa a vynálezce. Ředitel Louvru se nechal slyšet, že se snažili „shromáždit co nejvíce maleb mistra, jak to bylo možné“ a že chce vidět v Paříži i dílo Salvator Mundi, jež se v listopadu 2017 prodalo za 450 milionů dolarů.

Termín: 24. 10. 2019 – 24.2. 2020

Vstupné: zatím neurčeno

Více na www.louvre.fr

Impresionisté z Nadace Louise Vuittona

V Paříži ještě chvíli zůstaňme. Nadace Louise Vuittona představí od února 110 pláten impresionistů, která patřila do sbírky průmyslníka Samuela Courtaulda. Nechybí mezi nimi ani autoportrét Vincenta Van Gogha s uříznutým uchem. Anglický majitel textilek Courtauld (1876-1947) pravidelně jezdíval do Paříže nakupovat díla impresionistů, jako jsou Manet, Cézanne, Gauguin, Renoir či Degas. Plátna budou pro přehlednost na výstavě seřazena chronologicky, takže si návštěvní může udělat představu o vývoji uměleckého směru až k postimpresionismu.

Termín: 20. 2.2019 – 17. 6. 2019

Vstupné: 16 eur

Více na www.fondationlouisvuitton.fr

Od Kraftwerk k Daft Punk

Poslední francouzský tip potěší milovníky elektronické hudby. Pod názvem Elektronický sen přinese výstava v pařížské Filharmonii retrospektivu tohoto hudebního směru, jíž nechybí ani politický rozměr. Ponoříte se tak do světa vzniklého před zhruba třiceti lety, počínaje undergroundovými diskotékami v Chicagu a Detroitu a slavným dýdžejem Laurentem Garnierem. Organizátoři slibují zvukovou a smyslovou zkušenost podobnou jako na rave party. Na výstavě uvidíte hudební nástroje, sochy, projekce i fotografie připomínající nejznámější hudebníky a dýdžeje, jako jsou Robert Moog, Jean-Michel Jarre, Juan Atkins, Kraftwerk či Daft Punk.

Termín: 9. 4. 2019 – 11. 8. 2019

Vstupné: 11 eur

Více na www.philarmoniedeparis.fr

Největší přehlídka manga mimo Japonsko

S jedinečným projektem přišlo Britské muzeum v Londýně. Manga, japonský komiks, čtou děti i dospělí po celém světě. Originální styl vyprávění se stal globálním fenoménem, pomocí něhož lze zachytit vše od dobrodružných příběhů až po genderovou tematiku. Hravá londýnská výstava chce ukázat kulturní přesahy stylu a jeho vliv na umění v zahraničí, od anime po „cosplay“ oblékání. Manga pobaví, inspiruje a přenáší se do života jako nikdy předtím. Větší kolekce mimo Japonsko ještě nikdy nebyla ve světě k vidění.

Termín: 23. 5. 2019 – 26. 8. 2019

Vstupné: 19,50 liber

Více na www.britishmuseum.org

Jak nám auta změnila život

Londýnské Victoria and Albert Museum přichází v roce 2019 s jednoduše nazvanou výstavou – Auta. Během své krátké, 130 let trvající historie se automobil stal jedním z nejmilovanějších, nejsmutnějších a nejvlivnějších vynálezů na světě. Přinesl revoluci ve výrobě, změnil způsob, jakým se přesouváme, navždy změnil i vzhled měst, životní prostředí a ekonomiku. V době, kdy se blížíme k velkému bodu obratu v automobilovém průmyslu – masovému rozšíření samořiditelných vozů – nám výstava připomíná, jak moc auta změnila svět.

Termín: od 19. 10. 2019

Vstupné: zatím neurčeno

Více na www.vam.ac.uk

To nejlepší ze sbírky Lichtenštejnů

Vídeňské muzeum Albertina připomene v příštím roce důležité třísetleté výročí Lichtenštejnského knížectví: 23. ledna 1719 císař Karel VI. spojil císařské panství Schellenberg s krajem Vaduz, aby vytvořil císařské knížectví Lichtenštejnska. Lichtenštejnské sbírky se nacházejí po celém světě, ještě nikdy ale nebyly takto pohromadě k vidění ve Vídni. K vidění bude například Venuše od Petra Paula Rubense, bronzová plastika Krista v nouzi od Adriena de Vriese nebo ty nejlepší kousky biedermaieru.

Termín: 16. 2. 2019 – 10. 6. 2019

Vstupné:16 eur

Více na www.albertina.at