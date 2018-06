Zábava, která pomáhá. Čeští vývojáři spouští mobilní hru podporující děti zasažené válkou v Sýrii

Válka v Sýrii zuří už sedmým rokem. Krvavý konflikt odnášejí hlavně civilisté, kteří v bojích přicházejí nejen o blízké a střechu nad hlavou, ale i běžný způsob života, na který byli zvyklí. Děti tak nemohou hodit do škol, čímž přicházejí o šanci na lepší budoucnost. Právě na utrpení syrských dětí a problém takzvané ztracené generace má upozornit nová hra z pera českých vývojářů, která má nezletilým zasaženým syrským konfliktem pomoct.

Charitativní hru s názvem Husky: The Savior si mohou ode dneška zdarma stáhnout uživatelé smartphonů nebo tabletů s operačním systémem Android i iOS. Mají tak možnost finančně podpořit děti ve válkou zmítané Sýrii, které konfliktem trpí nejvíc. „Většina zisku půjde na vzdělávací a sociálně-psychologickou pomoc dětem zasaženým následky probíhající občanské války v Sýrii,” uvádí Radomír Špinka – ředitel české pobočky organizace ADRA, na jejíž vzdělávací aktivity v Sýrii zisky z nové hry půjdou.

„Právě v investicích do obnovy školství, ale i zdravotnictví a infrastruktury přímo v zasaženém regionu vidíme spolu s tvůrci jednu z možných cest řešení,” dodává Špinka. Protože uživatelé za stažení hry nic neplatí, zisky na finanční sbírku budou vedle dobrovolných nákupů herní měny generovány také prostřednictvím reklam.

„Všichni víme, co se děje v Sýrii, přesto nejsme schopni to zastavit,” popisuje Game Designer Šimon Pánek motivaci, proč se svým týmem s vývojem hry před dvěma roky začali. „Můžete hrát odkudkoliv, kdykoliv a jakkoliv dlouho – každá minuta se počítá. Zábavným způsobem tak můžete i pomoct,“ dodává s tím, že možnost zapojit se do pomoci syrským dětem má díky hře opravdu každý.

V čem hra vlastně spočívá? Pes husky má za úkol zachraňovat ztracená štěňata, a získat tak co nejvíce bodů. V případě ztráty života má uživatel možnost se do hry vrátit, a to na příklad zhlédnutím reklamy. Hra o psovi hledajícím ztracená štěňata je tak přenesenou metaforou pro pomoc takzvané ztracené generaci – dětem, které kvůli válce přicházejí o možnost se vzdělávat.

„V Sýrii a v sousedních státech, kam syrské rodiny utekly, neustále roste takzvané ztracená generace. Jedná se o generaci dětí, které mají kvůli válce omezený přístup do škol a tím prakticky ani žádnou budoucnost,“ Radomír Špinka, který má s misemi z Blízkého východu osobní zkušenosti.

„Konkrétně v Libanonu se jedná o více jak půl miliónu dětí a ADRA a i jiné organizace dělají všechno proto, aby se ona ztracená generace redukovala. Celá nevzdělaná generace totiž může znamenat obrovský problém do budoucna, kterému musíme nutně předcházet,“ varuje ředitel české pobočky ADRA.