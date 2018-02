Žádný smartphone ani hymna. 5 věcí, které budou muset sportovci KLDR na olympiádě oželet

Sportovci z celého světa si z olympiády v jihokorejském Pchjongčchangu odvezou nejen nezapomenutelný zážitek a stovky medailí. Většina z nich také bude moct odjet s hmotnými dary, které jim věnují oficiální sponzoři her. Nikoli ale reprezentanti KLDR. V čem všem se budou Severokorejci lišit od běžných účastníků her?

Bez telefonů

Přibližně 3000 sportovců dostane od oficiálního partnera olympijských her nejnovější Samsung Galaxy S8 v hodnotě blížící se 1000 dolarů. Ovšem až na 22 reprezentantů KLDR. Háček je totiž v mezinárodních sankcích vůči Severní Koreji, které zapovídají jakýkoli obchod s luxusním zbožím.

Bez dresů

Stejné je to i s olympijskou „uniformou“. Tu si většina olympioniků odveze na památku domů. Nikoli ale reprezentanti KLDR. Oficiální oblečení pro olympiádu v Pchjongčchangu totiž vyrobila firma Nike. Z obavy, že pokud by stejné oblečení nosili i zástupci KLDR, mohli by být narušeny sankce Spojených států, budou mít podle agentury Reuters sportovci k dispozici oblečení, které vyrobila finská firma.

Bez vlajky

Obě Koreje nastoupí na zahájení olympijských her společně a pod jednou vlajkou, na které bude vyobrazen celý Korejský poloostrov. Polovina Jihokorejců ale s tímto krokem nesouhlasí. S kritikou se setkala také myšlenka společného ženského hokejového týmu. Jihokorejky i jejich kanadská trenérka Sarah Murrayová si stěžovaly, že spojení s úplně cizími hráčkami tým oslabí, a navíc dostanou Jihokorejky méně času na ledě, než kdyby hrály samy za sebe.

Bez hymny

Podobné rozhodnutí padlo i v případě hymny. I v tomto případě se severní a jižní část poloostrova dohodly na tom, že vyberou neutrální lidovou píseň Arirang, která je poměrně populární a známá v obou Korejích.

Bez platební karty

Oproti jiným sportovcům zřejmě nebudou reprezentanti Severní Koreje disponovat ani platební kartou. Tu totiž nemá k dispozici ani krasobruslařský pár Kim Ču-sik a Rjom Te-ok, který už nějakou dobu trénuje v Kanadě. „Musel jsem všechno zařizovat sám, nemají ani platební kartu, takže si sami nemohou ani rezervovat hotel,“ řekl jejich trenér Bruno Marcotte kanadské televizi Global.