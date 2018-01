Záhadné radiové signály z vesmíru: Vědci odhalili jejich původ

Podle serveru Huffington Post data výzkumného týmu ukazují, že první zaznamenaný radiový „výbuch“ doletěl k Zemi 2. listopadu 2012. Další protnul zemskou atmosféru o tři roky později. Vědci se nyní shodují, že všech 15 radiových signálů, které měli možnost slyšet v rychlém sledu za sebou, pochází z prostoru vzdálené trpasličí galaxie.

Zvuky, které jsou na záznamu slyšet, by mohly mít na svědomí rotující neuronové hvězdy s extrémně silným magnetickým polem. „To, že jsou zvuky řízené mimozemskou civilizací, je opravdu spekulativní,“ dodala organizace.

S tím, že připisování těchto signálů mimozemským civilizacím je přinejmenším hodně přehnané, souhlasí například i Nizozemský institut pro radiovou astronomii. „Jen abychom si rozuměli, nevíme, co ty radiové exploze způsobuje, ale nemyslíme si, že to má co do činění s mimozemšťany,“ podotkla astronomka Emily Petroffová.

Kolem určení místa vzniku ale přesto panují pochybnosti. Trpasličí galaxie, která by měla být původcem signálů, představuje přibližně jedno procento naší Mléčné dráhy. „Jeden by očekával, že podobných signálů se dočkáme z velkých galaxií, ve kterých se nalézá mnohem více normálních, ale i neutronových hvězd. Protože právě přítomnost neutronové hvězdy většinou podobnou situaci vysvětlí,“ řekl serveru Shriharsh Tendulkar z McGill University v Montrealu.

Faktorem, který podrobnější výzkum místa, odkud zvuky přicházejí, komplikuje, je vzdálenost. Vědci totiž upozorňují na fakt, že v době, kdy signál, který dnes slyšíme, vznikl, byl život na Zemi omezen na jednobuněčné organismy.