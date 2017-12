Zima v nedohlednu: Hra o trůny vyvrcholí až v roce 2019. Tvůrci navíc chystají na fanoušky lest

Úspěšný seriál, který už více než šest let zkouší diváckou trpělivost, zažil letos poněkud turbulentní sezonu. A přesto že jsou na velké finále v podobě závěrečné série upnuty zraky všech fanoušků, musejí si na ní počkat až do roku 2019. Tvůrci navíc oznámili, že mají v plánu opatření, které by mělo dychtivé diváky ochránit před případným vyzrazením pointy celého příběhu.

Ačkoli se zdá tradiční roční pauza pro některé diváky nekonečná, tentokrát bude čekání na osud Západozemí ještě delší. Dlouhá pauza ale nebude to jediné, co v současnosti fanoušky znepokojuje, finální série totiž oproti té předešlé opět zchudne, z původních deseti dílů se tak rázem dostane na pouhých šest.

Zmatky v počtu epizod a neustále posouvání termínů natáčení jsou nejspíše dílem chybějící předlohy. Tou jsou totiž již od počátku knihy George R. R. Martina, který navzdory plánům produkce, přece jen potřebuje k dopsání ságy dostatek času.

Jistou útěchou by pro fandy fantasy seriálu, který HBO poprvé pustila na obrazovky v roce 2011, mohla být informace, že by se stopáž jednotlivých epizod měla prodloužit. Podle Pauly Fairfieldové, která se na tvorbě seriálu podílí, by ani jeden z dílů neměl být kratší než 80 minut.

Televize HBO se letos navíc musela potýkat s nejedním nemilým překvapením. Čtvrtou epizodu předčasně vypustili hackeři, ta šestá zase omylem unikla samotné španělské pobočce HBO. Právě proto nyní centrála televize připravuje plán, který by podobným skandálům měl předejít.

Prezident HBO Casey Bloays se britskému serveru Independent svěřil, že tvůrci natočí více verzí, aby opravdu nikdo nemohl předpokládat, jak celý seriál vlastně skončí. Diskutuje se i o možnosti, že by televize mohla časem představit všechny varianty, to ale vedení odmítá, na druhou stranu ale přiznává, že připraví i několik falešných scénářů, které by zase mohli zmást případné hackery.