Život na Marsu? Vědci zveřejnili mimořádný objev, pod povrchem planety objevili velké jezero

Tým vědců pod vedením Roberta Oroseie z italského Národního institutu astrofyziky nalezl nové důkazy o existenci tekoucí vody na Marsu. Zhruba 1,5 kilometru pod zmrzlým povrchem našel jezero. Ve studii publikované v odborném časopise Science tvrdí, že vodní plocha má na šířku asi 20 kilometrů. Pokud by se závěry vědců podařilo prokázat, šlo by o největší útvar s tekoucí vodou na Marsu a o průlom v dosavadním poznávání planety.

Vědci na výzkumu spolupracovali s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA). Data získávali ze zařízení Mars Express, které obíhá kolem planety již 15 let. Jeho kamery s vysokým rozlišením snímají povrch Marsu, zatímco radar zkoumá, co je ukryto pod ním. Právě tak se podařilo odhalit i dosud neznámé jezero.

„Odrazy zespoda jsou silnější než z povrchu. To je něco, co nám oznamuje přítomnost vody,“ vysvětluje Orosei. „Takové podmínky najdete na Zemi pouze, když pozorujete vodu pod ledem, například na Antarktidě.“

Mars je ale daleko chladnější než Antarktida. Jak tam tedy může být tekoucí voda? Orosei a jeho kolegové se domnívají, že za to může vysoká přítomnost soli v jezeře. Sůl rozpuštěná ve vodě totiž snižuje její bod mrazu, takže kapalina zamrzne až při nižších teplotách. Data podle Oroseie tuto myšlenku potvrzují.

„Pokud jsou závěry vědců správné, je to poprvé, kdy jsme nalezli důkaz o přítomnosti velkého vodního rezervoáru na Marsu,“ komentoval objev geofyzik Cassie Stuurman. Scott Hubbard, který v roce 2000 řídil první výzkumný program NASA na Marsu, označil zjištění za „úžasně vzrušující“.

Nález ještě budou muset potvrdit další výzkumy. Orosei připouští, že bude třeba podniknout další cestu na Mars. „Bude to chtít robota, který by byl schopný se provrtat 1,5 kilometru pod led, což bude jistě vyžadovat technologický vývoj, který v současnosti není dostupný,“ konstatuje vědec, podle něhož ale nejsou velké naděje, že by tekoucí voda v jezeře znamenala i objev života na Marsu.

Zcela vyloučené to ale není. Podmínky pro život v lokalitě zcela jistě nejsou dobré. I na Zemi se však podařilo odhalit život v leckdy složitém prostředí. Vědci takto například objevili tisíce mikrobů v jezerech žijící 800 metrů pod zamrzlým povrchem Antarktidy.

