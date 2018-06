ZOO Dvůr Králové buduje za 17 milionů novou expozici žiraf. Lidé je uvidí i v zimě

Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem buduje novou krytou expozici žiraf. Zvířata tak budou moci lidé vidět i v zimě, což dosud nebylo možné. Stavba za téměř 17 milionů korun by měla být hotova do konce letošního roku a je současnou největší investicí zoo. ČTK to dnes řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Dvorská zoo, která od letoška vystupuje pod marketingovým názvem Safari Park, je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v hradeckém kraji.