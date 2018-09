K moři nejen v létě: 5 destinací, které vás okouzlí i mimo hlavní sezonu

Izrael

Jeruzalém nabízí opravdu nekonečný proud historie. Najdete tu tak proslulá místa jako je Zeď nářků, mešita al-Aksá nebo Olivová hora s největším židovským hřbitovem světa.

Pokud ale budete chtít Izrael projet křížem krážem, počítejte s tím, že počasí vás může překvapit na každém roku. Na březích Mrtvého moře si přesto můžete příjemné teploty užít právě v jarních a podzimních měsících, v těch letních je lepší se poušti vyhnout.

Mexiko

Jestli vás kromě relaxování na nádherných plážích láká i historie, mohla by vás zaujmout cesta do Mexika. Jen na známém poloostrově Yucatán se můžete kochat mayskými památkami jako například opuštěné město Chichen Itza, ale také se můžete vydat na potápěčskou výpravu do hlubokých jeskynních jezer.

Ideálním obdobím na návštěvu Mexika je listopad až květen, tedy období sucha. Teploty obvykle nepadají pod 25° Celsia, trápit by vás ale zároveň neměly teploty nad 33 stupňů. Chybu neuděláte ani v případě, že vyrazíte v červnu nebo červenci, musíte ale počítat s tím, že vás občas potkají prudké a krátké srážky.

Omán

Omán je jako stvořený k zimní dovolené. V létě zde teploty dosahují k 45 stupňům, ale během zimy zde naměříte kolem příjemných 25 °C. Nejideálnějším obdobím pro návštěvu země, která sousedí se Spojenými arabskými emiráty, Jemenem a Saúdskou Arábií je listopad až únor. Naopak od června do září se zde pravděpodobně setkáte s monzunovými dešti.

Ománský sultanát ještě není zcela pohlcen turistickým ruchem a tak může návštěvníkům nabídnout opravdu nevšední podívanou nejen na historická centra starých měst, které v minulosti navštěvovali obchodníci z celého světa, ale také nedotknutou přírodu včetně rozlehlých a liduprázdných pláží nebo tyrkysového moře. Na své si zde přijdou i milovníci arabské kuchyně plné datlí, jehněčího masa, mořských ryb, exotického koření a kávy.

Zanzibar

Souostroví Zanzibar dělí od pevninské Tanzanie jen několik málo kilometrů a až do nedávna se o turistický cíl opravu nejednalo. Teď se karta začíná obracet. Přesto si ale nedělejte iluze o trzích překypujících místními specialitami. Zanzibar je chudá země, která si na zahraniční turisty teprve zvyká.

Teplo je na Zanzibaru vlastně pořád. Málokdy teplota klesne pod 25 stupňů Celsia. Přesto jsou období, kdy vám tam bude lépe. Mezi lednem a březnem se teplota vzduchu pohybuje kolem 31 °C, teplota moře pak bývá jen o něco málo nižší.

Kuba

Co ideální doby návštěvy je na tom Kuba podobně jako Mexiko. Kvůli období dešťů a hurikánům je nejlepší vyrazit mezi listopadem a květnem. Oproti jiným zemím se ale musíte připravit na improvizaci. Kuba totiž není na turisty vždy připravená tak, jak by Středoevropan očekával. Odmění se ale naprostou autenticitou.