Kontrolujte ceny on-line a ptejte se na taxi. Jak na cestách ušetřit za bydlení

Patří to takřka ke každému výletu – hledání co nejlepšího a zároveň i nepříliš drahého ubytování. Kdekdo možná zastává názor, že při dovolené se na útratu nehledí, přesto je škoda dát zrovna za ubytování více, než musíte. Nabízíme vám několik jednoduchých triků, díky nimž na cestách ušetříte.

K zásadním otázkám při výběru ubytování patří: Je lepší si ho hledat on-line, nebo až na místě? Většina cestovatelů volí první variantu – ať už proto, že chtějí mít nějakou jistotu, nebo nemají čas se poohlížet na místě (nebo ho tím nechtějí ztrácet). Pokud si to však můžete dovolit, je ideální obě metody hledání spojit.

Nejlepší cestou je zamluvit si on-line takové ubytování, které se dá kdykoliv zrušit – i to dnes mnohé ubytovací weby umožňují. Pak se do něj můžete vydat i sami a poptat se na ceny na místě. Třeba zjistíte, že jsou výhodnější, případně si domluvíte nějakou slevu na delší pobyt. A pokud ne, nic vám nebrání se zeptat ještě v dalších hotelech poblíž.

To samé se mimochodem vyplatí, i když budete pobyt prodlužovat. Zkontrolujte si nejprve raději on-line, za jakou částku jsou další dny dostupné na internetu. Pokud by byla nižší než ta, co vám nabízejí, můžete internetovou cenou snadno argumentovat. Někdy naopak může být vyšší, než za jakou jste bydleli doposud. Některé hotely totiž prodávají rušné dny za vyšší cenu a pak se zase vyplatí zkusit smlouvat, zda-li by vám pobyt neprodloužili za stávajících podmínek.

Pokud hledáte ubytování přes některý z vyhledávačů jako Booking.com, určitě se vyplatí se zaregistrovat. Po několika provedených rezervacích se stanete členy Genius klubu, který vám nabízí různé výhody – především slevy na ubytování, ale třeba i uvítací drink. Slevy lze získat i při využívání aplikace dané služby. Zároveň si ale dejte pozor, abyste hledali ubytování přes stránku, která garantuje nejnižší cenu.

Dobré je také porovnávat nabídky různých vyhledávačů – leckdy zjistíte, že někde nabízejí lepší cenu. Zároveň si ale musíte dát pozor, jestli v té nižší ceně není nějaký háček; v takové nabídce třeba může chybět snídaně nebo tam nejsou započteny jiné poplatky, které budete muset uhradit na místě.

Pokud s rezervací nespěcháte, vraťte se na vyhledávač později. Nebo si zamluvte nějaké ubytování, které se dá zrušit, a znovu se podívejte 24 až 48 hodin před cestou. Tou dobou se totiž objevují nabídky pokojů, jejichž rezervaci někdo zrušil či stále neobsazených míst. Takto lze získat ubytování s last minute slevou (někdy velmi výraznou) a přespat v pěkném ubytování za cenu, kterou byste normálně dali za levný pokoj. Někdy vám s tím může pomoci i služba vyhledávačů, která na změnu ceny automaticky upozorní.

Pokud je to možné, podívejte se rovněž na oficiální webové stránky hotelu. Kromě toho, že z nich získáte dobrou představu o jeho úrovni, můžete zjistit, že na něm nabízejí výhodnější cenu. Pokud si totiž zamluvíte ubytování přímo přes oficiální stránky, nemusí za to hotely platit extra poplatky – i proto mohou nabízet výhodnější podmínky.

A výrazně můžete ušetřit i na tom, až se do hotelu budete dostávat. Některá ubytování nabízejí zadarmo (či za výhodnou cenu) transport z letiště. Jinde vás alespoň upozorní na to, kde shánět odvoz do hotelu a před čím být obezřetný. Ve vyspělých zemích se třeba bez takových rad obejdete, neboť je obvykle najdete na internetu, ale v těch méně rozvinutých vám to může ušetřit hodně peněz a trápení.

Pokud se budete držet těchto jednoduchých triků, můžete snadno ušetřit několik stovek korun – a klidně i víc.