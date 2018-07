Sloni, čajové plantáže a buddhismus. 5 důvodů, proč se vydat na Srí Lanku

Budete-li projíždět tímto bezesporu krásným ostrovem ležícím mezi Indickým oceánem a Bengálským zálivem, spatříte hned několik tváří, které na vás budou hledět a jejichž pohled si rozhodně zapamatujete.

Samosa, kottu roti a kari - pálivá srílanská kuchyně

První tvář, kterou zaručeně nepřehlédnete, je místní kuchyně. Od naší se liší poměrně výrazně a charakterizuje ji velmi kořeněná a pikantní chuť. Základem je rýže, která je podávána k různým druhům další zeleniny, jež je velmi silně pálivá. To je klasické kari. Jeho obměnou jsou potom varianty s kuřecím, rybím či hovězím masem, opět velmi pálivým. Kupodivu Srílančané maso příliš nejedí. Nebo alespoň ne v množství, na jaké jsme zvyklí z naší kuchyně. Vynikající jsou například kottu roti, což je nasekaná placka se směsí masa a zeleniny, a také samosa, jakési pirohy plněné brambory, vajíčkem, další zeleninou a kořením. Pokud se rozhodnete jíst v levných pouličních restauracích společně s místními lidmi, připravte se na to, že vizuální dojem není nejpůsobivější a nejspíše se vám bude chtít vzít nohy na ramena. Nepořádek, nevábné vůně, všude po zemi zbytky jídla a novin, to vše je běžný kolorit, nicméně jídlo je velmi chutné a velmi levné. Chuť srílanské kuchyně si rozhodně zamilujete.

Čajové plantáže - zelená kam se člověk podívá

Druhou tváří, také nepřehlédnutelnou, je čaj. Světově proslulé plantáže, na kterých se sbírá ten nejkvalitnější čaj, jsou velmi fotogenické a procházka mezi keříky, ze kterých místní česačky obratně strhávají čerstvě narostlé lístečky, je neuvěřitelným zážitkem. Tyto ženy si nevydělají mnoho peněz a člověk, který se mezi ně vydá s batohem na zádech a fotoaparátem je velkým zpestřením jejich každodenní úmorné práce. Smějí se, pózují a snaží se komunikovat. Dokonce vám půjčí vak, do kterého natrhané lístečky putují, a můžete si na chvilku vyzkoušet, jaké to asi je. Ale pozor na hady! Natrhané listy poté odvezou v pytlích krásně zdobené nákladní vozy do továren, kde je zvláštní technologií, stále stejnou už od dob Thomase Liptona, usuší, rozemelou, znovu usuší a znovu rozemelou, a tak vznikne výsledný produkt, putující odtud do celého světa.

Setkání s buddhismem vás na Srí Lance nemine

Další tváří, kterou jsem při cestování Srí Lankou objevil, je náboženství. Vzhledem k tomu, že převládajícím náboženstvím je buddhismus, potkáte jeho znaky na každém kroku. Z každého kopečka se na město či vesnici dívá obrovská socha Buddhy, zlatého, bílého, dřevěného, kamenného. Chrámy jsou v horách, u silnic, ve vesnicích a městech, na plážích, jsou prostě všude. Zpočátku to člověku přijde zajímavé a určitým způsobem exotické, ale po několika dnech si zvyknete. Srílančané svou vírou žijí a je to patrné na každém kroku. Nutno podotknout, že například skalní chrámy v Dambulle, které jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO, rozhodně stojí za vidění. Bohužel při vstupu do všech chrámů a na všechna posvátná místa je nutné se zout a spojení evropanovy nohy zvyklé v každém okamžiku na pohodlí kvalitní boty a rozpálené dlažby, která v místním horkém počasí může mít až šedesát stupňů, vytváří nesnesitelnou kombinaci. Většinou tedy uvidíte v klidu se procházející místní, mezi nimiž poskakují turisté s podivným výrazem na tváři.

Cestování po ostrově je vždy dobrodružství

Čtvrtá tvář - doprava. Řízení automobilu na Srí Lance je opravdovým dobrodružstvím, které ale často přechází v zoufalou snahu zachránit si vlastní život. A to opravdu bez přehánění. Obecně se turistům na Srí Lance příliš řídit nedoporučuje a také to drtivá většina turistů nedělá. Možností přepravy je totiž mnoho. Od dálkových autobusů, vlaků, minibusů, které si můžete najmout s řidičem na libovolnou dobu, až po malé tříkolky, kterým se říká tuk-tuk. S tuk-tuky se můžete setkat téměř po celé Asii, a dokonce i v některých zemích Střední a Jižní Ameriky, a jízda s nimi je zábavná a hlavně levná. Každopádně, usednete-li na Srí Lance za volant, budete každý den v ohrožení života. Pravidla silničního provozu se prakticky nedodržují a jediným platným a vždy funkčním pravidlem je pravidlo „troubím a jedu“. Kolem vás si to sviští motorky, tuk-tuky, auta, autobusy, krávy, cyklisté, psi a chodci. Někteří ve stejném směru jako vy, někteří proti vám ve stejném pruhu a jiní naprosto zmateně bez jakéhokoliv směru. Mnohokrát budete svědky velmi nebezpečného předjíždění autobusu autobusem přes dvě plné čáry a je až neuvěřitelné, že nedojde ke srážce.

Posvátní sloni a nádherná exotická příroda

Pátou tváří Srí Lanky je bezesporu příroda a klima. Každého Středoevropana lákají tropické ráje s palmami ověšenými kokosovými ořechy, po nichž poskakují opice, nádherné pláže s jemným pískem a teplým mořem. Ano, přesně takhle by se dala charakterizovat jižní část Srí Lanky. Až na opice, které většinou neposkakují po palmách, ale naopak sedí líně u silnic, případně u památek a čekají na kohokoliv, kdo by jim mohl opatřit potravu. Mate-li rádi horké léto a saunu, pak je pro vás Srí Lanka ideálním místem. Horko tu je a potíte se od rána do večera vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu. Na Srí Lance uvidíte krásné pláže, horské pásmo s tropickou vegetací a poletujícími motýly, zvláštní kapradiny, které vypadají, jako by byly právě dovezeny z pravěku, mnoho druhů ovoce a pokud budete mít i trochu štěstí, tak také divoká zvířata, která známe jinak pouze ze zoologických zahrad. Zvláštní kapitolou jsou sloni. Srí Lanka disponuje několika národními parky, kde stále žijí početná stáda slonů a dalších zvířat. Návštěva takového parku jistě stojí za to a místní průvodci jsou ve vyhledávání divoce žijících zvířat skvělí. No a pokud zatoužíte po blízkém kontaktu se slony určitě nevynechte návštěvu sloního sirotčince v městečku Pinnawala, ale připravte se na davy turistů.

Proč tedy Janus, starořímský bůh dvou tváři? Byl totiž kromě jiného symbolem změny a přeměny. Jedna jeho tvář - stará - se dívá zpět, do minulosti a druhá tvář - ta mladá - hledí k lepší budoucnosti. Srí Lanka potřebuje také projít přeměnou a dlužno říci, že vláda se o tuto přeměnu usilovně snaží. Po letech, kdy tento krásný ostrov sužovala válka a přírodní katastrofy, je snahou přilákat davy turistů. Je potřeba, aby se stará tvář hledící do minulosti přeměnila na mladou hledící do budoucnosti. Věřím, že se to milým a pohostinným Srílančanům brzy podaří.