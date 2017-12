Česko mate svět: Zeman a vláda říkají o Jeruzalému něco úplně jiného. Komentář Viliama Bucherta

Ještě se ani nehlasovalo o důvěře pro vládu Andreje Babiše a už je tady jeden diplomatický zmatek. Jedná se o otázku, kterou rozpoutal americký prezident Donald Trump, když uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele a rozhodl o stěhování ambasády USA do tohoto svatého města. Česko v tomto směru vyslalo do světa různé signály. Část zahraničních médií proto tvrdí to samé co prezident Miloš Zeman, že naše ambasáda by se mohla také stěhovat z Tel Avivu. Jenže vláda říká něco jiného. Jaká je pravda?

Náměstkyně izraelského ministra zahraničí Cipi Chotovely v pondělí například v rozhlase Kan Bet prohlásila, že její země jedná s více než 10 zeměmi o možném přesunutí jejich ambasád do Jeruzaléma. Neřekla, o jaké země se jedná, ale reagovala tím na rozhodnutí guatemalského prezidenta Jimmyho Moralese, který v neděli už tento krok oznámil. Další bude podle dostupných informací středoamerický Honduras.

Jenže vlivný izraelský deník Haaretz v této souvislosti zmínil i Českou republiku. Vycházel přitom ze slov prezidenta Miloše Zemana. Ten si přesun českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma přeje a několikrát to zopakoval. Naopak naše vláda, včetně premiéra Andreje Babiše, v tom lavíruje, aby ukonejšila izraelské spojence a současně ukojila vášně Palestinců, kteří to zuřivě odmítají.

Jeruzalém - Staré městoautor: info.cz

Dokonce i některá další zahraniční média a agentury v souvislosti s možným přesunem ambasády píší o Česku. Svět tím mateme. Naše diplomacie navíc před několika dny o věci v OSN hlasovala jinak, než většina zemí Evropské unie.

Hrajeme to na obě strany a to není dobře. V našem národním zájmu by spíše bylo velvyslanectví přestěhovat, to má prezident Zeman pravdu. Izrael je totiž jediným demokratickým státem na Blízkém východě a právě on je nadále jednou z hrází proti bujícímu a smrtelnému islámskému fundamentalismu či roztahovačné politice Íránu.

Miloš Zeman už 1. října 2013 vyslovil přání, aby se česká ambasáda v Izraeli přesunula z Tel Avivu do Jeruzaléma. „Počkám si, jaká bude nová vláda, a svým nezaměnitelným osobním kouzlem se pokusím budoucího premiéra a ministra zahraničí přesvědčit, aby uvažovali o této myšlence,“ řekl tehdy v Hradci Králové. Letos v září v New Yorku to zopakoval: „Pouze verbální solidarita není dostatečná a potřebujeme bezpodmínečnou solidaritu s Židy a Izraelem…Potřebujeme konkrétní akci a ne pouze slova. A takovou akcí by mohlo být přemístění ambasád demokratických států do Jeruzaléma.“

Česká vláda ale říká něco zcela jiného. A tomu mnoho lidí ve světě nerozumí.

