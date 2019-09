Dojnice: Na lidskost nebo zdravý rozum zapomeňte. Nepsaná pravidla české justice | info.cz

GLOSA | Tak se nám ti státní zástupci dali konečně do práce! Ne, prosím vás, nemluvím o zastavení stíhání pana premiéra. To jsme přece od samého začátku věděli, že to je účelovka, že je nevinnej, že to je objednaný a tu dotaci mu beztak přidělil Kalousek, takže by bylo spravedlivý, aby za to teď šel Kalusek bručet, když pana Babiše přivedl do takového popotahování. Mluvím o tom, že v justici platí takový nepsaný pravidlo, o kterým se moc neví, ale zkrátka když pustíte velkou rybu, musíte zavřít 100 malých, aby to nevypadalo, že nic neděláte. Další taková nepsaná zásada v justici je, že spravedlnost neplatí pro každýho joudu, ale naopak na obyčejný lidi musí být přísnost.

Takže jsme se minulý týden dozvěděli, že státní zástupce stíhá otce se synem za to, že vyrobili z pár rostlin marihuany mast pro jejich nemocnou maminku, který to moc pomáhá od bolesti. Tady je zkrátka jasný, že stát si nemůže nechat dělat na hlavu, to by každý drogový dealer za chvíli mohl říkat, že to má pro nemocného příbuzného a tyhle nebezpečný živly je potřeba pořádně skřípnout. Nakonec dostali u soudu podmínku, a upřímně, zdá se mi to zbytečně měkký rozhodnutí, protože nějakých 3-5 let natvrdo by je vyléčilo z bajek o nemocný mamince.

No a druhý případ z uplynulého týdne – představte si, že živnostník opravoval nějaká zařízení a k tomu montoval i nová. Jenže na tu montáž neměl živnost, takže i když ty prachy poctivě danil, kvůli tomu chybějícímu papíru ho teď vyšetřuje hospodářská kriminálka. Přesně takhle to má být, protože třeba v Americe v tom mají pěkný bordel a kdejaký kluci si můžou začít montovat něco v garáži, až je z toho třeba Microsoft nebo Apple, ale my naštěstí nejsme v Americe a takovýhle bordel u nás není. A sami vidíte, kde je Amerika a kde jsme my!

Takže já doufám, že toho chlapa nakonec státní zástupce pořádně osolí. Protože, a to se na mě nezlobte, když nemáte správný papír se správným razítkem, nebo máte sice správný papír ale se špatným razítkem, nebo, nedejbože, máte správný razítko, ale na špatným papíře, tak naštěstí je tady státní zástupce, aby tyhle nebezpečný tendence hned od začátku zadusil. Na obyčejný lidi zkrátka musí justice pohlížet tak nějak ze zásady přísně, na nějakou lidskost nebo zdravý rozum zapomeňte. Jak by řekl soudruh Urválek: Nechť dopadne pěst trestajícího lidu nemilosrdně a jednou provždy! No a já doufám, že všichni, co jste chodili demonstrovat za nezávislost státních zástupců, jste konečně spokojený.