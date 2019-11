Dojnice: Soudruh Skála vzpomíná na 17. listopad. Držte se! | info.cz

GLOSA | Musím říct, že já se těch komunistů prostě nemůžu nabažit. Třeba ta Semelová, když říká, že Horáková se přiznala, uznejte, to přece nemá chybu. Nebo Grospič a ty jeho oběti dopravních nehod provrtaný kulkama. Ještě nikdo to neřekl takhle na rovinu, že když jede sovětský tank, tak musíte holt uhnout, protože má přednost zprava, zleva, zepředu i zezadu. Ale nejradši ze všech mám Skálu.

Skála je totiž marxista-leninista-stalinista pevný jak skála. Žádný revizionistický oportunista jako Dolejš. Žádný salónní kecal jako Filip.

Skála je lyrik komunismu. Na jeho výrazy aby si člověk nejlíp založil notýsek, protože co rozhovor, to verbální perly, které by neměly zapadnout. No a teď nám vysvětlil, že 17. listopad byl „kolosální podvod“, hesla o svobodě, pravdě a lásce „kabaretem“ a naše země se mezi tím stala „krmelcem cizího kapitálu“. Nezapomněl se ohánět morálkou a tak dále. Hashtag #onbaví sem bohužel patří stokrát víc než na ty Haškovy limonády.

Škoda, že si komunisti neváží toho, jak erudovaného a kovaného soudruha to mají mezi sebou. Nejen že ho před časem vyštípali z ÚV, ale třeba Zdeněk Zbytek o něm před rokem napsal takové zlé, nepěkné větičky v jejich Haló novinách, že Skála byl před listopadem prominentní svazácký a komunistický kariérista, který se hned po škole místo práce okamžitě vyšvihl do vedení Světové rady míru a Svazu mezinárodního studentstva, a „kázal socialistickou vodu a pil socialistickou vodku“ v prominentních zařízeních a hotelích SSM. Když o něm takhle píšou už i v Haló novinách, tak už začínám chápat to jeho rozhořčení, protože v listopadu 1989 přišel o krmelec hlavně on.