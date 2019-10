Dojnice: Zleva dobrý, zprava tanky! Komunisté vypouští čím dál větší nehoráznosti | info.cz

Jednou se tak od soudruha Skály dozvíte, že únor 48 byla ukázka nenásilné demokratické cesty k moci. Podruhé od Marty Semelové, že Horáková se přece přiznala. To se ví, špagát dostat neměla, to byla chyba, 25 let v káznici by jistě to spravilo.

No a podle poslance Grospiče nebyla sovětská okupace žádnou okupací a všichni mrtví byli jen obětí dopravních nehod. Asi má třeba na mysli, jak v Dolních Kralovicích nedala trafika přednost sovětskému tanku zprava a on ji rozdrtil i s trafikantkou Boženou Veselou, která v troskách nalezla smrt. Nebo Vladimír Hnulík, zastřelený u rozhlasu. Ovšem jakápak zastřelení, podle soudruha Grospiče šlo nejspíš jen o náhodný výstřel z výfuku.

Speciál INFO.CZ Srpen 1968autor: Info.cz

A tak bychom mohli ve výčtu „obětí dopravních nehod“ pokračovat u všech 137 lidí, kteří zemřeli během osudných srpnových dnů, což je číslo, na kterém se dnes shodují historici. Během celé sovětské okupace bylo mrtvých na našem území více než 400. A že spolu s následnou normalizací zkazila třeba půlku života dvěma generacím? Prosím vás, stačilo přece jen dávat pozor, aby je něco nepřejelo.

Jediný komunista, který ve Sněmovně hlasoval pro 21. srpen coby významný den, byl Jiří Dolejš. Ono to je s tou poučenou a reformovanou KSČM, která se po listopadu omluvila, asi jako v tom dávném vtipu o výrobě slavičí paštiky – na 100 stalinistů připadá jeden Dolejš.