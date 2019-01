Dokud většina lidí nerozezná fake news, je referendum nebezpečné. Komentář Tomáše Prouzy

Průzkum STEM/MARK pro Českou televizi z konce loňského roku ukázal, že jen čtvrtina lidí umí poznat „fake news“ – falešnou, lživou zprávu. Do té skupiny tří čtvrtin lidí, kteří nemají schopnost dezinformace ani poznat, ani ověřit, ani vyvrátit, dost možná patřil právě pan Balda. Do skupiny lidí, kteří jsou zahlcování informacemi z podivných zdrojů, do skupiny lidí, u které je relativně snadné vzbudit obavy a strach, do skupiny lidí, která nemá jak a kde informace ověřovat. A těchto lidí rozhodně není málo.

Jenže někteří politici, na kterých je řešení situace, a kteří by měli usilovat o posilování kritického myšlení a snahy o zprávách přemýšlet, vyšli jinou cestou. V rámci sbírání politických bodíků se rozhodli začít žonglovat s nápadem zavést obecné referendum. To je bezesporu brilantní nápad. Tedy pokud chtějí riskovat, že to poslední, co bude referendem schváleno, bude zájem České republiky.

Možná byste mi chtěli vytknout, že se obecnému referendu bráním kvůli strachu z demokracie. Jenže referendum je výrazem svobodné vůle každého občana. Do doby, než budeme vědět, že většina lidí v Česku se rozhoduje skutečně na základě své svobodné vůle a nikoli na základě manipulací, kterým nejsou schopni čelit, se jedná o nebezpečný nástroj. Takový, který velmi dobře poslouží těm, kteří nemají jinou motivaci, než poškozovat zájmy Česka.

Autorem komentáře je Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti. V současnosti je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

