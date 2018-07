Donald Trump: Král twitterové politiky. Komentář Pavla Kopeckého

Ohledně Spojených států amerických můžeme díky Donaldu Trumpovi s nadsázkou tvrdit, že jsou spravovány v plné harmonii s digitální érou. Totiž tweety Bílého domu. Odhlédněme ale od lehce nevážného tónu. Lze podotknout, že i tento moderní komunikační nástroj usnadňuje produkci impulzivních prezidentských stanovisek. Dostávat vrcholnou politiku do vleku vlastnosti, jež je prvnímu občanu USA, individualitě bez jakýchkoli předchozích exekutivních zkušeností, dočista vlastní.

Je to přitom obecnější problém. Sociální sítě v politice řádově zrychlily komunikaci úřadů a institucí s širokou veřejností (včetně vítězně postupujících elektronických médií), ale o to nebezpečnější jsou svými svody k povrchnosti, nepromyšlenosti či laciné efektnosti. Atributům vnitřně roztříštěného dneška, v němž je krátkodobý (politický) dopad leckdy vítanější než perspektiva sahající za obzor jedno, či dvou funkčních období.

Rozumové obzory samotného Donalda Trumpa jsou dle jeho výroků a jednání okleštěné, jednokolejné. Nicméně prezentované se sebejistou, nezřídka jadrnou arogancí. S ní svede nastolovat pro sdělovací prostředky vděčnou situaci – konflikt. To může být také, vedle „umu“ rázně zhodnotit kdykoli cokoli a kohokoli, příjemné vrstvám, jež do něj projektují svou frustraci z pořád zamotanějšího světa. Líbí se tím společenským třídám žádajícím si vůdce s jasnými postupy a optimálně i maximální tvrdostí. Uplatňovanou třebas proti ilegálním imigrantům z Mexika. Nebo dejme tomu vůči putinovsky asertivnímu Rusku. (Českou paralelou zaštítění „obyčejného člověka“ je zase nezlomná víra v (proruského) prezidenta Zemana.)

Když se tak ovšem při jednání nezkušeného Trumpa s Putinem, protřelým mocenským praktikem, nestalo, bylo zle. Zvedla se stavidla vodě na mlýn šiřitelům věčně omílaných klevet, že Kreml drží Američana v hrsti. Slavný byznysmen zareagoval nasazením osvědčeného, ne-li jediného krizového „algoritmu“, kterým vládne: „Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.“ Aby ne, prorazil s ním už linie „teflonové“ Hillary Clintonové, favoritky voleb. A průlom učinil i do desetiletí mrazivých vztahů s jadernou KLDR, jejímuž vůdci Kim Čong-unovi předtím vyhrožoval nukleární zimou.

