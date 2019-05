Durčák: Čekáme na spasitele. Upínat se na Babiše, Trumpa či Macrona je ale nebezpečné sektářství | info.cz

KOMENTÁŘ MICHAELA DURČÁKA | Napříč Evropou se prosazuje nebezpečný fenomén – čekání na spasitele, který z ničeho nic vstoupí do politického života a vyřeší všechny problémy mávnutím kouzelného proutku. Upínání se na vrcholné politiky, kteří nakonec vždy zklamou naše očekávaní, je však nebezpečné sektářství, které rozkládá politickou kulturu.

Emmanuel Macron, Andrej Kiska, Donald Trump, Andrej Babiš, Zuzana Čaputová. Co mají všichni jmenování společného? V určité fázi svojí „kariéry“ byli – nebo pořád jsou – vnímani jako svým způsobem spasitelé, kteří se zjevili v pravý čas na pravém místě, aby očistili společnost od všeho špatného.

Vezměme to postupně:

V případě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona po jeho zvolení v roce 2017 mnozí očekávali, že se všechno otočí k lepšímu. Macron byl vnímán nejen jako zachránce před možným nástupem fašismu ve formě zvolení Marine Le Pen, ale také jako volba vymykající se establishmentu. „Macron mě následoval,“ řekl ostatně Bloombergu Andrej Babiš.

A podívejme se, kde je francouzský prezident se svou stranou En Marche! dnes. Francii dodnes (!) sužují demonstrace hnutí žlutých vest, kýžené hospodářské reformy nutné k nastartování francouzské ekonomiky zatím nepřichází a prezidentova popularita je stabilně zhruba na nelichotivých 25–30 %. Nutno však podotknout, že jeho hnutí stále vede v průzkumech na nadcházející evropské volby.

Zmíněný Andrej Babiš také okouzlil českou veřejnost řečmi o boji proti korupci a technokratickou rétorikou o vládě odborníků, na kterou mnozí jeho voliči slyšeli po pádu Nečasovy vlády. Řízení státu jako firmy v rukou toho nejpovolanějšího vůdce, kterému v jeho úkolu budou pomáhat jeho věrní, pečlivě vybraní odborníci nelze vnímat jinak než sázkou na mesiáše. K tomuto modelu se Babiš upnul i v krajských volbách, kdy jeho kandidáti napříč republikou měli „mobil na Andreje“. Pohádka o čistých politicích a národu, jemuž vládou nemehla, se ale rozpadla nejpozději poté, co policie navrhla Babiše obžalovat v kauze Čapího hnízda. Protikorupční revoluce selhala, stejně jako mesiáš.

Podobným způsobem vnímali mnozí voliči Donalda Trumpa před volbami v roce 2016. Úspěšný byznysmen, který otevřeně říkal, že v průběhu své bohaté kariéry přispíval oběma hlavním americkým stranám, rozvířil vody americké politiky. Jedním z jeho hlavních hesel bylo: „Drain the Swamp!“ neboli v českém překladu vypusťte močál, což je fráze tradující se mezi americkými politiky od 80. let. Trump odkazoval především na nápravu problémů federální vlády a sliboval, že se podívá na zoubek byrokratickému aparátu ve Washingtonu D.C. Že u mnohých voličů Trumpa po třech letech jeho mandátu vládne deziluze, není nutné připomínat. I když se Trump snaží, Amerika pořád není opět skvělá.

V neposlední řadě se podívejme na poslední dva slovenské prezidenty – dosluhujícího Andreje Kisku a jeho nástupkyni Zuzanu Čaputovou. Oba jsou jednoznačně vnímáni jako poslední etalon dobra a spravedlnosti proti zkorumpované vládě SMERu a Roberta Fica. Minimálně Kiska však naděje do něj vkládané přinejmenším v očích části slovenské veřejnosti nenaplnil.

Velká očekávání vyvolává i Čaputová, která svoji kampaň pojala jako boj dobra proti zlu. Není nutno připomínat, jaké nekritické nadšení zavládlo mezi mnohými českými uživateli sociálních sítí okamžitě po jejím zvolení. Zde však narážíme na kámen úrazu. Dle mého názoru Čaputovou, stejně jako Macrona, Babiše, Kisku a další mesiášské politiky, čeká podobný osud – nedokáže naplnit do ní vkládané ambice.

Nevnímejte to tak, že bych to snad Zuzaně Čaputové nepřál. Naopak. Problém ale je, že s podobným typem politiků, kteří se objevují v mediálním a politickém prostoru krátce před kritickými volbami a jsou konstantně oslavováni jako hrdinové, vstupuje do řízení státu a společnosti kýč, který sám o sobě nemá šanci něco změnit.

Navíc hrozí, že lidé, kteří hlásají dobro, se dříve nebo později odchýlí z cesty, a nadšení vystřídá rozčarování, zklamání a nechuť spojená s čímkoliv politickým. I to je cena za politiku, která se neváže na konkrétní cíle, myšlenky a recepty na to, jak řešit problémy.

Existuje krásný úryvek z jednoho žalmu v Bibli. V Hejčlově překladu zní takto: „Nespoléhejte na vladaře, na lidi, u nichž není spásy. Vyjde-li dech jejich, vrací se v prach svůj; v den ten hatí se všecky úmysly jejich.“ Žalm 145 (hebr. 146), 2-4. (Moderní překlad je k dispozici zde).

V tom je řečeno zřejmě vše. Není radno spoléhat na politiky a jejich nadšené příznivce, kteří se utápí ve velkých gestech, jejichž naplňování mnohdy zaostává za líbivými frázemi. „…aby každý raději malé nedostatky okolo sebe, k jejichž zdvihnutí moc jeho stačí, napravoval, místo planého stesku na všeobecné veliké nedostatky, které jeden napravit nemůže,“ nabádal své čtenáře v podobném duchu kdysi Karel Havlíček Borovský, jehož slovy se pak v rčení o drobné práci inspiroval T. G. Masaryk.

Na závěr bych dodal, že výše nastíněná politika už dávno ztratila kontakt s obyčejnými lidmi, kteří očekávají řešení svých každodenních problémů, jež jim leží na srdci víc než boj dobra se zlem. Obyčejní voliči neschopni se vcítit do prosazovaného narativu, se pak cítí odcizení od politické scény, jelikož nejsou schopni se na každodenní bázi ztotožnit s neuchopitelnými hodnotami, které jim nepřináší nic z praktického hlediska. Tato amorfní politika má navíc tendenci osočovat každého, kdo s ní nesouzní, jako „heretika“ a nepřítele proti vyšší formě dobra. Tu nacionální identitáře, tu krajní levici, tu konzervativce, všech je třeba se zbavit a pak snad už konečně nastane ráj na zemi.