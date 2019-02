Durčák: Guvernér Virginie odmítl kvůli rasistické fotce odstoupit. Pomůže tím Trumpovi?

Skandál kolem vítěze voleb z roku 2017 vypukl před několika dny, kdy se na veřejnost dostala fotka z ročenky lékařské fakulty Eastern Virginia Medical School z roku 1984, na níž Northam studoval. Je dost možné, že by tři dekády stará fotografie nikdy nespatřila světlo světa, nebýt kontroverzního zákonu o potratech, který guvernér podporuje. Nabízí se tak otázka, zda podporovatelé republikánů neuplatnili de facto stejnou taktiku jako demokraté při nominaci soudce Bretta Kavanaugha na Ústavní soud. To všechno se navíc děje ve státě unie, jenž má potenciál hrát zásadní roli v prezidentských volbách, které se budou konat už příští rok.

Na jedné z fotografií na Northamově stránce v ročence jsou dva muži, přičemž jedním z nich by měl být právě guvernér Virginie. Je vlastně jedno, který z nich Northam je, protože oba dva lékaři na fotografii si na sebe vzali převleky, které by neměly patřit do Ameriky před třiceti lety, a nepatří do ní ani dnes. Jeden z lékařů je převlečený jako člen Ku Klux Klanu a druhý pózuje jako blackface, což je karikující zobrazení osob tmavé pleti. Pro Čechy neznalé pojmu, který je pro Afroameričany vzhledem k historii rasismu v USA velice bolestivý, lze doporučit kauzu, v níž figurují čeští vývojáři Amanita Design, kteří museli změnit vzhled hlavní postavy své hry Chuchel na základě stížností, že její design připomínal právě blackface.

Školní ročenka Ralpha Northama z roku 1984. autor: ČTK

Na Northamovu obhajobu okamžitě vystoupil šéf demokratů ve Virginském senátu Richard Saslaw: „Celý svůj život se choval naprosto opačně, a to je to, co byste měli zkoumat, ne něco, co se stal před 30 lety,“ řekl osmasedmdesátiletý politik deníku The Washington post. Byl však jedním z mála, kdo se na stranu guvernéra přidal. „Ta fotka je rasistická a v rozporu fundamentálními americkými hodnotami,“ hřímala šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. K rezignaci vyzvali Northama také oba senátoři za stát Virginia a několik prezidentských kandidátů.

Guvernér na následné tiskové konferenci sice potvrdil, že jedním z mužů na fotografii je skutečně on, ale odmítl říct který. Na novou úroveň posunul bývalý lékař kauzu o den později. To na další tiskové konferenci tvrdil, že si nepamatuje, že by se na inkriminované fotografii nacházel. Nicméně Northam výskyt fotografie v ročence hájil tím, že stejný rok, kdy byl snímek pořízen, se zúčastnil taneční soutěže v San Antoniu ve státě Texas a jako součást svého převleku za zpěváka Michaela Jacksona se rozhodl začernit si tvář. Aby jeho obhajoba působila věrohodně, Northam začal po dotazu jednoho z přítomných novinářů málem tančit moonwalk, čemuž na poslední chvíli zabránila jeho manželka.

Check out how close this dude was to moonwalking... pic.twitter.com/so8TSUvEe5 — Josh Holmes (@HolmesJosh) February 2, 2019

A tak zatímco celá Amerika sledovala v pondělí zápas Super Bowlu mezi New England Patriots a Los Angeles Rams, Northam se sešel s členy své administrativy a v médiích probleskla téměř nepovšimnuta zpráva, že i přes tlak svých spolustraníků zatím rezignovat nehodlá. Něco co vypadá na první pohled jako lokální problém, však může mít dalekosáhlé konsekvence pro celonárodní politiku.

Najdi a znič

I když se to tak může zdát, Northamova fotografie z ročenky se zřejmě neobjevila na veřejnosti jako blesk z čistého nebe. Stalo se tak nedlouho poté, co guvernér podpořil kontroverzní připravovaný zákon o potratech, který by umožnil provádět interrupce v pozdní fázi těhotenství. Northam zvítězil ve volbách před dvěma lety jak díky své skvělé pověsti, jelikož jako lékař sloužil v armádě během první války v Zálivu, tak díky důrazu na zdravotní péči. Republikáni se nejspíš nyní rozhodli torpédovat zákon tím, že použijí taktiku search and destroy (najdi a znič).

Tak nazval politiku, kterou proti němu použili demokraté, kandidát prezidenta na Ústavní soud Brett Kavanaugh, když čelil třicet let starému obvinění ze znásilnění, které stálo na svědectví Christiny Fordové. Ostatně, loni v prosinci bylo všech 83 etických stížností na novopečeného ústavního soudce smeteno ze stolu. Jenže tentokrát nemají „žalobci“ v rukách „pouze“ třicet let staré svědectví, ale hmotný důkaz. Souvislost mezi zákonem o potratech a Northamovou rasistickou fotografií nastínil také v jednom ze svých tweetů prezident Donald Trump. Ostatně jako první přinesl zprávu server Big League Politics, který má podle zjištění serveru The Wall Street Journal napojení na Republikánskou stranu.

Strana, která v současnosti ovládá Bílý dům, tak ukázala demokratům, že tuhle hru můžou hrát oba velcí hráči americké politiky. Není to však zjištění v žádném případě pozitivní. Politika search and destroy má na svědomí především tři efekty. Tím prvním samozřejmě je, že podobné praktiky odrazují od vstupu do politiky mnoho talentovaných lidí, kteří by jinak ve zvolených funkcí jistojistě pomohli zvelebovat svoji zem, ale ze strachu tak neučiní, i když je klidně možné, že žádnou černou kaňku na své minulosti nemají. Ostatně laťka toho, co je a není opovrženíhodné se v poslední době stále posouvá, a tak si nemůže být nikdo jistý.

Faktem je, Amerika se hodně změnila například od dob kampaně ve volbách 1960, kdy proti sobě demokrat John F. Kennedy a republikán Richard Nixon. I když Nixon věděl o četných záletech svého protivníka, jež ostatně vypluly na povrch především po Kennedyho tragické smrti v Dallasu o tři roky později, nikdy tuto kartu nevytáhl. Pokoušel se svého protikandidáta porazit demokratickými zbraněmi. Něco takového však v současných USA možné není. Lidé nejsou andělé, a tak pravděpodobně každý z nás má ve své minulosti něco, za co se stydí, a v případě, že by se ta nemilá situace dostala na povrch, znamenalo by to okamžitý konec politické kariéry.

V neposlední řadě to naznačuje, jakým směrem se zřejmě bude odvíjet kampaň pro prezidentské volby, které se budou konat už za rok. Ať se Donaldu Trumpovi, který bude téměř jistě obhajovat svůj mandát, postaví kdokoliv, republikáni nebudou váhat pečlivě pročesávat jeho minulost a předvolební souboj tak může vypadat skoro jako reality show, kdy se bude minulost obou kandidátů probírat na prvních stránkách všech médií v zemi. Ano, samozřejmě můžete namítat, že současný prezident má za sebou také nepočítaně skandálů, nicméně má hroší kůži a většinu obvinění využívá jako klacek na nenáviděná média, která jím může libovolně mlátit po hlavě.

Každý politik však není stejně odolný jako Trump a voliči Demokratické strany by vůči minulosti svého favorita byli jistě méně benevolentní než v případě těch republikánských, kteří díky tomu, že Trump byl desetiletí veřejně známou osobností, o většině jeho skandálů věděli, a i přesto ho zvolili. Nic z toho samozřejmě Northamovu rasistickou fotografii neomlouvá, ale jedná se o fenomény, které značně destabilizují americký systém a snižují důvěru v něj. Kvalitní demokracii nelze vybudovat na tiskových konferencích a slyšeních v senátu, kde se snažíte obhájit své třicet let staré chování, nýbrž diskuzí, reformami a programem, který má voliče zaujmout.

Klíčový stát

Northamova kauza může mít na zmíněné volby klíčový dopad také z jiného důvodu. Virginie je jedním z tvz. swing states, tedy států, na něž se prezidentští kandidáti při kampani obzvláště zaměřují. Hlasování v těchto státech bývají velice těsné a volitelé, které vítězný kandidát získá mohou být klíčové pro samotný zisk křesla v Oválné pracovně Bílého domu. Ve volbách v roce 2016 zvítězila ve Virginii Hillary Clintonová a získala tak třináct volitelů. Velice jí při boji o tento stát pomohl fakt, že její kandidát na viceprezidenta Tim Kaine je senátorem za Virginii už od roku 2013.

Vítězství Clintonové totiž bylo velice těsné. Získala zhruba o 200 000 hlasů více, což bylo v přepočtu necelých pět procent. Ve Virginii zvítězil dvakrát za sebou také Barrack Obama a posledním republikánem, kterému se podařilo zde zvítězit, byl George W. Bush v roce 2004. Virginia přitom byla dlouhá léta považována za baštu Republikánské strany. Demografie ale udělala své. Pokud by však Northam zůstal ve funkci, může být jazýčkem na vahách, které by se díky stranické příslušnosti guvernéra mohly přiklonit na stranu Donalda Trumpa. Takový scénář nelze vůbec vyloučit, obzvláště v situaci, kdy potenciální Northamův nástupce Justin Fairfax čelí obvinění ze sexuálního napadení, které se mělo stát v roce 2004. Proti těmto obviněním se však už stihl virginský politik ohradit.