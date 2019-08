Holec: „Bubák“ se vrací. Bude nepopulární Kalousek znovu šéfovat TOP 09? | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Miroslav Kalousek prostě nemůže skončit. Zakladatel a bývalý šéf TOP 09 sice z průzkumů politické hitparády vychází jako suverénně nejméně populární politik, exministr financí to ale přesto nevzdává. Poté, co v čele TOP 09 padl po jejím debaklu ve sněmovních volbách v roce 2017, se zřejmě vrací do stranického vedení. Možná se znovu stane stínovým šéfem TOP 09, jímž býval, když mu fíkový list v čele strany dělal Karel Schwarzenberg.

Pro Kalouska by to byl skutečný majstrštyk, jaký naše politika nezažila. A pro TOP 09 nejspíš definitivní smrt, již stále oddaluje. Někdejší „topácký“ vůdce, jenž stranu skutečně řídil jako kápo (v přímém přenosu jsem to zažil na jejích sněmech), to sice ještě neoznámil, jeho velkému comebacku ale nasvědčuje poslední dění ve straně. Kalousek už nějaký čas veřejně „pohřbívá“ vlastního šéfa a svého nástupce v čele partaje Jiřího Pospíšila, jenž se na oplátku zoufale snaží interpretovat vlastní volební neúspěchy jako úspěchy.

Oba odvádějí standardní politickou práci, dá se říct. I díky ní nechávají mnohé volební průzkumy TOP 09 mimo sněmovnu. Kalousek má jistě pravdu, že je europoslanec Pospíšil spíše sběratel politických funkcí než skutečný šéf strany, z níž navíc udělal podivnou partu dobra s aurou SSM. I Pospíšil je ovšem u lidí mnohem oblíbenější než Kalousek, jednoznačný „bubák“ politické (ne)popularity s obdivuhodnou mírou nedůvěry u lidí.

I proto se teď Kalousek snaží oživit někdejší model, kdy „svou“ TOP 09 řídil ze zadního sedadla, zatímco volant oficiálně držel populární „kníže“. Kandidaturu na šéfa TOP 09 totiž už oznámil zatím totálně neviditelný místopředseda strany a senátor Tomáš Czernin, jehož nyní nejvíc zviditelnila Kalouskova nadšená podpora. A taky jeho reciproční podpora Kalouskovi: právě jeho by totiž podle svých slov rád viděl jako budoucího místopředsedu strany.

„Dobře si s ním rozumím. Má zkušenosti, které se jen těžko dají nahradit, a myslím, že je potřeba s ním nadále počítat. Místopředsednický post mu náleží,“ řekl Czernin na adresu Kalouska. Měl by si dát pozor, s čím si zahrává. TOP 09 by tím jen oživila svůj předchozí „patriachální“ model, kdy v jejím čele stojí starší šlechtic a hajný (Czernin vlastní zámek Dymokury na Poděbradsku a rozsáhlé lesy), jemuž kryje záda „pytlák“ Kalousek, jak ho kdysi lyricky nazval „kníže“.

Ve většině partají by to samozřejmě považovali za polibek smrti, jenže TOP 09 není normální strana: Kalousek ji založil, když kvůli tomu personálně vybílil lidovce, hned po prvních volbách ji přivedl do vlády a stín velkého táty ji dusí dodnes. Po volebním debaklu v roce 2017 se sice chvíli zdálo, že i Kalousek pochopil, že jeho datum politické použitelnosti dávno prošlo, teď si ale znovu nemůže pomoct. TOP 09 je prostě jeho dítě a velký táta se ho nikdy nevzdá.

„Jsem připravený mu pomáhat ze všech sil,“ řekl Kalousek tajemně na adresu Czernina a taky ohledně svého případného comebacku. Jaká ušlechtilá skromnost! A to se ještě nedávno i s knížetem v bizarním rozhovoru pro Aktuálně.cz veřejně káli, jak to s TOP 09 celé zpackali, a proto se považují za minulost. A vidíte: neuběhly ani dva měsíce a velký „pytlák“ je znovu na lovu.

Říká se, že všechny politické kariéry končí sebedestrukcí a v troskách. Málokdo to dokazuje jako právě Kalousek. Ve velké politice se pohybuje nekonečné čtvrtstoletí a stěží kolem sebe najde vrstevníka: Paroubek, Topolánek, Nečas, Belobrádek i další „velikáni“, ti všichni to dávno zabalili. Pochopili prostě, že i jejich čas se naplnil. Jen Kalousek k tomu pořád nedospěl. Přitom na to, jak je většinu svého politického angažmá nepopulární a jaké kotrmelce klidně předvedl, udělal obdivuhodnou kariéru. Přežil vlastně sám sebe, s TOP 09 to ale může být úplně jiný příběh.