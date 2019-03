Holec: Bude mít Praha nového primátora? Možná po eurovolbách

Po květnových eurovolbách by mohla vzniknout nová pražská koalice Spojených sil pro Prahu, ODS a ANO. Celkem logicky, byť to přichází rychleji než obvykle. Zvlášť pravicová TOP 09, jejíž šéf Jiří Pospíšil byl kandidátem na primátora Spojených sil pro Prahu, totiž zjišťuje, že strčila hlavu do chomoutu levicové party, v níž společně diktují Piráti a Praha Sobě. Obě tyto strany chtějí za každou cenu skoncovat se vším starým, ve skutečnosti ale kromě nočního starosty a náboru svých drahých asistentů neumí nic moc nového.

I když vlastně ne tak docela. Na magistrátu se teď například baví tím, jak se funkce „nově“ chopil pirátský primátor Zdeněk Hřib. Tomu se sice přezdívá „OK“, protože ho nejvíc ze všeho děsí cokoli rozhodnout a podepsat a na vše proto jen odpovídá „OK“, přinejmenším primátorského „papalášství“ se ale zhostil fakt naplno. Hned po nástupu do funkce si nechal na magistrátu připravovat snídaně a se svou početnou rodinou se taky o víkendech zabydlel v ceremoniálním primátorské bytě.

Přitom právě kvůli papalášství se Piráti s Prahou Sobě rozhodli, že zruší služební auta, protože i politikům musí stačit MHD a koloběžky. Jenže záhy zjistili, že nejen primátor auto přece jen potřebuje, každý si totiž všechny své funkce neobjede na kole tak jako Čižinský. Nejen Hřiba proto šofér ráno nabírá na benzínce a poté „vyhazuje“ kousek od magistrátu, odkud primátor chodí na magistrát pěšky. Aspoň že do práce nechodí v převleku.

Ano, realita občas trumfuje i nejhorší fantazii. Od Čižinského se pro změnu začal emancipovat primátorský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, jehož do funkce vynesla záchrana Libeňského mostu, tu mu ovšem Hřib záhy odsunul až za další volby. Jenže Čižinský je z Prahy 7 zvyklý, že Praha Sobě je – stejně jako volební rajon – prostě jeho. „Na Praze 7 to děláme takhle,“ říká rád ostatním.

Kromě služebních aut ale chtějí Piráti s Prahou Sobě stopnout i privatizaci městských bytů, kterou lidem slíbily předchozí vedení města. A to už není legrace. Lidé do těchto bytů investovali peníze s tím, že si je koupí. Radní pro bydlení STAN Hana Marvanová, dvojka kandidátky Spojených sil pro Prahu, se před nástupem do funkce angažovala právě na straně nájemníků, takže teď musí páchat nedůstojný veletoč, jak by řekl politický nebožtík Jiří Paroubek.

Nejen ona říká, že se pod konec slíbené privatizace městských bytů nepodepíše. Po nenápadném „pozastavení“ Radlické radiály, jež stála už téměř miliardu korun, a guerille se záchranou budovy Transgasu za veřejné peníze začíná být právě tohle dalším možným hřebíčkem do rakve současné koalice. TOP 09 nyní zažívá něco na způsob klinické smrti a při životě ji vlastně drží jen Praha.

Zaprvé je to její volební bašta a zadruhé aspoň tady není v opozici, nepočítáme-li neznámé vesnice. Navíc si i v TOP 09 jistě všimli, že poslední pražské volby znovu vyhrála ODS, která si od TOP 09 bere zpátky pravicové voliče. I proto teď Spojené síly pro Prahu, kam patří i konzervativní lidovci, přemýšlejí, jak ven z téhle magistrátní anarchie, v níž hrají druhé housle. Vlastně si s tím ani nemusí příliš lámat hlavu, kromě koalice s ODS a ANO toho pražská politická matematika moc nenabízí.

Červnový termín po eurovolbách dává logiku i v tom, že by nový rozpočet schvalovala už nová koalice, takže by nemusela plnit plány té předchozí. Novým primátorem by mohl být šéf pražské ODS a místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Praha by se tak mimochodem držela své hezké tradice: od roku 2010 k pražskému magistrátu patří, že se zdejší koalice krátce po volbách rozpadají, suspendují a případně zase obnovují.