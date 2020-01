Holec: Čižinský chce být premiér. Teď ho čeká první prohra | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Praha 1 už toho zažila spoustu, je to pokusná laboratoř české politiky. Právě z ní si ODS kdysi udělala svou první politickou firmu a právě tady vznikly i Věci veřejné. Teď tuhle městskou část testuje Praha sobě Jana Čižinského, jehož bratr Pavel tady v jejím dresu starostuje. A nejspíš počítá poslední dny, protože příští týden má být na mimořádném zastupitelstvu odvolaný pro „neschopnost“ vést úřad, což on sám popisuje jako jakousi akci těch, kterým se stýská po starých pořádcích. Ve skutečnosti to ale bude hlavně prohra samotného šéfa Prahy sobě Jana Čižinského.

Právě on – pro změnu starosta Prahy 7 – totiž svého bratra politicky vede: nejdřív z něj udělal volebního lídra Prahy 1 sobě, která vyhrála volby, a k ruce mu vybral i „správné“ lidi. Potom na politicky nezkušeného bratra dohlížel, ostatně sám je politický matador: několikrát se neúspěšně pokusil ovládnout pražské lidovce, za které usedl ve sněmovně, načež si založil konkurenční Prahu sobě. S ní dvakrát vyhrál volby v Praze 7 a navíc ji přivedl i do koalice na pražském magistrátu. Teď se proto Jan Čižinský svého bratra snaží zachránit.

Není to náhoda. Nenápadný Čižinský si očividně věří a tak před Vánocemi na pražské demonstraci „chvilkařů“ oznámil, že po Praze nyní táhne i na celostátní politiku. Hledá prý „3000 statečných“, kteří mají opozici pomoci porazit premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Starosta Prahy 7, jenž v Praze sobě vládne pevnou tátovskou rukou, sice tyhle plány halí do přátelské poezie, když říká, jak prostě jen sežene volební hlasy pro opozici. Snad nikdo ale nepochybuje, že ve skutečnosti mluví o hlasech pro sebe.

V rozhovoru pro iDnes.cz ostatně řekl: „Jsem skaut a ti mají heslo Buď připraven. Pokud by se všechno povedlo, tak jsem připraven.“ Ano, takhle Jan Čižinský odpověděl na otázku, jestli chce být premiér. Pád jeho bratra v Praze 1 by byla první porážka na zatím úspěšné cestě. Situace v téhle městské části, kde je možné téměř vše, navíc zrcadlí i třeskutou situaci na magistrátu: v koalici s Prahou 1 sobě totiž v první městské části kromě Pirátů sedí i parta jménem My, co tady žijeme, v níž stejně jako ve Spojených silách pro Prahu působí kromě Iniciativy občanů i STAN a lidovci.

A stejné jsou i důvody, proč končí starosta Čižinský a proč permanentně „padá“ i pražský pirátský primátor Zdeněk Hřib. A kvůli kterým chtějí pravicové Spojené síly prchnout z chomoutu levicových Pirátů a Prahy Sobě: kromě již zmíněné neschopnosti vést úřad koalici ničí i principiální ideologické spory, například vztah k podnikání, privatizaci bytů či soukromému majetku. Duo Čižinských proto vytáhlo do bratrského boje, když se vzkazy starosty Prahy 1 proti koaliční konkurenci začaly současně objevovat i na facebooku starosty Prahy 7, který s tím oficiálně nemá nic společného.

Po vzoru prezidenta, premiéra a šéfů obou komor parlamentu taky Pavel Čižinský pronesl novoroční projev, který okamžitě vstoupil do politické historie. Čižinský jako by v něm vykradl snad všechny nejhorší řečníky světa, jako velký rétor vedle něj vypadá i někdejší Dietlův Muž na radnici. A nejen to. Starosta Prahy 7 se nejspíš inspiroval pozdní Margaret Thatcherovou a v projevu o sobě mluvil v plurálu: „Čelíme hrozbě, že budu odvolán,“ vzkázal plačtivě veřejnosti. Ano, to nejspíš bude a jen tím jako další politik v řadě stvrdí, že „královský plurál“ obvykle předchází pád.

Pavel Čižinský se teď s vydatnou PR pomocí zdatného bratra snaží své odvolání líčit jako boj dobra proti zlu. Burcuje lidi, aby přišli na mimořádné zastupitelstvo, které bude živě přenášené na webu. U Martina Veselovského temně vypočítává, jak šlápl „na hromadu kuřích ok“ těm, kdo káží vodu, ale „pijí velice netransparentní víno“, a na facebooku obou bratrů se objevil i následující vzkaz v podobném duchu: „Uděláme maximum, abychom zabránili návratu starých pořádků. Tedy aby se do vedení městské části vrátili trestně stíhaní zastupitelé ODS a TOP 09, kteří v Praze 1 reprezentují to nejhorší, co se v uplynulých volebních obdobích dělo a čemu se voliči v posledních volbách jasně postavili.“

Lidé z My, co tady žijeme nyní nejspíš litují, že Pavla Čižinského neodvolali hned a jeho případný konec natáhli na několik týdnů, čímž dali oběma bratrům šanci na „přátelskou“ palbu. Všechno špatné je ale pro něco dobré: Jan Čižinský teď alespoň ukázal, jak bude vypadat jeho celostátní tažení „dobra“. Jen to bude celé ve velkém.