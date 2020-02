Holec: ČSSD vyrazila na Babiše, ale znovu šlápla na vlastní minu | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Sociální demokracii asi není pomoci. Od posledních sněmovních voleb se v průzkumech často potácí nebezpečně blízko hranice pro vstup do sněmovny, takže byste očekávali, že alespoň nebude vyrábět vlastní průšvihy. Jedno „volební lithium“ by jí mělo bohatě stačit, ne? Očividně nestačí. V Lidovém domě totiž dokáží sami sebe perfektně vykoupat i v problémech, které se táhnou za koaličním ANO.

Ale popořadě. Nic politiky neděsí tak, jako být terčem lidového posměchu, což se vládě naposledy podařilo s různými sazbami DPH na pivo. Slavná „situační pivní tabulka“ oběhla internet a stala se zdrojem zábavy. Problém se logicky táhl za ANO, protože daně prostě jdou za ministrem financí, i když jsou společnou koaliční záležitostí.

I proto si pivní DPH v médiích nejvíc vypila ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Jenže ČSSD nenapadlo nic lepšího, než se k problému hrdě přihlásit, čímž trumfla i poradenský repertoár nesmrtelného Vladimíra Špidly. Sociální demokraté tedy nechtějí měnit sazby DPH u točeného piva, pro restaurace a hospody ale navrhují snížit daň z 21 na 10 procent i z piva v lahvích či plechovkách a ze sudu menšího než deset litrů, pokud si pivo vypijete na místě.

Jestli v Lidovém domě tímhle chtěli pivní průšvih vylepšit, pak to museli vymýšlet minimálně u plné cisterny. Výsledek? Ministryně financí za ANO Alena Schillerová o tom samozřejmě radši nechce slyšet, průšvih s „pivní DPH“ teď ale jde tak nějak za ČSSD, když se o něj takhle přihlásila.

Pro ČSSD to ovšem není jediná zbytečná chyba. V koalici to už nějaký čas vře i kvůli důchodové „reformě“, jíž se pro jistotu neříká reforma, aby moc nevystrašila lidi. Poslední důchodová reforma z pera ODS a TOP 09 totiž skončila, ještě než vlastně začala, když ji svou bídnou účastí nejdřív potopili sami lidé a poté definitivně i následující vláda.

Ministryně práce a sociálních věcí ČSSD Jana Maláčová v České televizi zopakovala, že na zvažovaný základní důchod 10,5 tisíce korun nebudou možná mít nárok živnostníci, protože platí nižší sociální daň než zaměstnanci. A znovu tím nahrála na smeč Schillerové, která jí odpověděla, že reforma neznamená vyhodit ze systému celou skupinu lidí jen proto, že nejsou vaši voliči. Navíc ANO se poslední dobou snaží získat zpět právě živnostníky, kteří ho volili ve sněmovních volbách v roce 2013, takže je teď sotva nechá bez důchodu. A zadruhé: Maláčová vrátila ČSSD „třídní“ punc strany, jejíž exministr průmyslu a obchodu Jan Mládek kdysi označil živnostníky za „parazity“. Sice se za to poté dokola omlouval, hlavu už si ale stejně nezachránil.

Nejde nicméně jen o důchody, kde ČSSD prohrává s ANO bitvu o dojem, který v politice rozhoduje. Maláčová si v minulosti vyměnila méně přátelské dopisy ohledně zakázky na IT systém na výplatu sociálních dávek i s premiérem Andrejem Babišem, s nímž nemá úplně romantický vztah.

A dnes si pro podklady k zakázce přímo na ministerstvo přišli policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), což už je jiná liga než korespondence s premiérem. Detektivové u Maláčové zadrželi dva pracovníky jejího ministerstva, z nichž jeden je podle Lidových novin Jan Baláč, náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT. To je pražský sociální demokrat, který na pozici náměstka nastoupil relativně nedávno a Babišovi se od začátku nezamlouval, jak se ve výše zmíněných dopisech můžete dočíst.

Různé kauzy samozřejmě k politice patří, bez nich by to byla nuda. Jenže pro ČSSD jako by poslední dobou platilo, že když na ni náhodou žádné kompro zrovna není, tak si ho radši sama vyrobí. Maláčová se sice poslední dobou vyšvihla do top 10 osobní politické hitparády, jenže průzkumy stranických preferencí ČSSD stále nechávají v předpeklí. Možná by v Lidovém domě neměli tolik schůzovat: méně hlav dohromady vždycky znamená méně špatných nápadů.