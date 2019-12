Holec: Do roka a do dne. Budou chvilkaři protestovat i proti opozici? | info.cz

Nebo radši řekněme mezi STAN a TOP 09, aby se parta starostů zase necítila ukřivděná, jako když v televizi psali ke jménu jejich někdejšího šéfa Petra Gazdíka, že je z TOP 09. Situace se totiž v posledních letech obrátila a někdejší Kalouskova kometa setrvale padá do politické divočiny, zatímco si STAN, v minulosti ten druhý do koalice, troufá na samostatnou existenci. I proto nyní Starostové ve většině krajů TOP 09 kamarádsky nakopli a místo koalice jejím kandidátům pro jistotu nabídli jen místa na kandidátce STAN. Porážka bývá nakažlivá.

Přitom právě spolupráce opozice v krajských volbách v příštím roce měla být předvojem spolupráce ve sněmovních volbách v roce 2021. „Opozičním politickým stranám, kterým hrozí, že se nedostanou do krajského zastupitelstva, STAN nabídl účast jejich kandidátů na kandidátce STAN,“ řekl šéf středočeského vedení hnutí Věslav Michalik poté, co po tři čtvrtě roce jednání o koalici krachla. A logicky: když jde o obyčejný pud politické sebezáchovy a po volbách vám hrozí cesta na pracák, jde i Minář s plnou Letnou stranou.

„Tam, kde se to STAN hodí a je slabý, tak rád využije příležitosti jít do koalice, a kde by mohl velkorysost vrátit, tak se k nám obrací zády. Nedají se potom brát vážně slova představitelů STAN, že mají snahu spojovat roztříštěnou opozici,“ komentovala to v Právu nová šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, jež si v nejvyšší funkci očividně zamilovala plačtivost. Nic ovšem není pro opozici příznačnější než právě „neláska“ mezi STAN a TOP 09.

A to i bez Pirátů, jejichž sekerník Jakub Michálek přátelsky vyzval TOP 09, aby zanikla, protože Piráti jsou zvláštní politický druh. ODS, KDU-ČSL, STAN i TOP 09 připomínají čtyři lidi, kteří se spolu v minulosti různě ženili, vdávali, družili, rozváděli a rozcházeli podle toho, jak se jim to zrovna hodilo. A dnes už jsou z toho všeho tak vyřízení a vzájemně se tolik nenávidí, že sotva si něco slíbí, hned se ze zvyku zradí. Woody Allen by z nich měl radost, natočil by podle nich pět nových filmů.

Pro voliče i „chvilkaře“ je to méně inspirativní, jak opakovaně ukazují i průzkumy volebních preferencí: i navzdory různým výkyvům opozice slábne, zatímco podpora ANO drží. Zoufalství spojuje, říká se. Jenže zoufalství, v jakém se už nebezpečně dlouho nachází opozice, spíše rozděluje. Šéf ODS Petr Fiala nedávno řekl, že o opoziční spolupráci musí být jasno do Vánoc 2020, právě ODS se ale příliš nedruží. Místo toho se pořád opíjí tím, že vstala z mrtvých, zatímco KDU-ČSL, TOP 09 a STAN přežívají v pětiprocentním kómatu. Radši od nich proto dává ruce pryč, aby se znovu taky „nenakazila“.

Jenže rovnost v zoufalství nenahrává ani spolupráci lidovců, TOP 09 a STAN. Kdyby aspoň jedna z těchto stran jevila známky výraznějšího oživení, mohla by být magnetem pro zbylé dvě. Když vám někdo podá záchrannou ruku z hrobu, přinejmenším na chvíli zapomenete na to, že vám do něj předtím i pomohl. Problém je, že tři nejmenší opoziční strany si vzájemně pomáhají spíše do hrobu. „Věřím tomu, že po krajských volbách bude ležet na stole zcela bílý papír, na který začneme plánovat naši těsnou spolupráci s TOP 09 a některými dalšími subjekty pro parlamentní volby,“ nechal se slyšet první místopředseda STAN Jan Farský.

Ano, na stole nejspíš bude ležet bílý papír, jen možná už bez TOP 09. Ta již v posledních krajských volbách ve většině krajů nepřekročila pětiprocentní hranici, a to na tom v roce 2016 určitě byla líp než dnes. Vzduch pročistí až příští sněmovní volby, jen to nejspíš nebude úplně podle opozičních not. Otázka je, jak na nesplnění sjednocení opozice zareagují „chvilkaři“, kteří se mezitím profesionalizovali. Za rok nás klidně můžou čekat hned dvojí demonstrace, jedny proti Babišovi a druhé proti opozici. Tolik chvilek pro demokracii jsme tu snad ještě neměli.