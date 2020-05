Holec: Eben na Hrad? Radši konec prezidenta | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Agentura STEM/MARK se zeptala Čechů, koho chtějí po konci druhé pětiletky Miloše Zemana za prezidenta. A Češi odpověděli: někdejšího dětského herce, moderátora a baviče Marka Ebena. Právě on by byl přijatelný pro 46 procent lidí, až za ním následovali známí politici. Například senátoři Pavel Fischer (42 procent), Marek Hilšer (41 procent), Jiří Drahoš (40 procent) a taky premiér Andrej Babiš (32 procent).

Nic proti Ebenovi a jeho „laskavému“ humoru, jak říkáme hezky česky. Právě jeho výběr ale ukazuje, že bychom měli funkci prezidenta nejradši zrušit. Nejdřív ale ještě zpátky k průzkumu. STEM/MARK to na lidi zkoušel různě, takže jim agentura současně předložila i seznam jmen, která se v souvislosti s kandidaturou často objevují, případně jde o politiky. A tady s patnácti procenty diktoval Babiš, mezi partajními lídry dlouhodobě jednička osobní politické hitparády.

Až za ním následovali Eben se čtrnácti, Fischer se třinácti a generál Petr Pavel s dvanácti procenty. Do vybrané hradní společnosti (jestli tomu tak lze díky současné hradní suitě říkat) pronikl i šéf Trikolóry Václav Klaus mladší, ten je ale podobně jako Babiš i silně polarizující: kromě početného fan klubu má i slušný klub „hejtrů“. Takže má vlastně stejně jako Babiš cestu na Hrad případně volnou, protože stejně polarizující je i Zeman. Vyslovte jeho jméno třeba v blízkosti senátora Fischera a máte nejspíš na krku další z jeho trestních oznámení.

Zmíněný průzkum ale ze všeho nejvíc ukázal, že mezi lidmi panuje ohledně funkce prezidenta velké zmatení, které v nás budí permanentní rozčarování. Od prezidenta totiž lidé například chtějí zkušenosti s praktickou politikou, do prezidentské kandidatury by ale podle nich měl současně vstupovat jako nestraník nezávislý na lobbistech a politicích. Jak vznešené. Jenže to je zhruba stejné jako chtít na zabijačce po řezníkovi, aby udělal jitrnice a nikdy při tom neřízl do prasete. A navíc: jakou zkušenost s praktickou politikou má zrovna Eben?

Samozřejmě žádnou. Možná si na něj lidé vzpomněli i proto, že podle dvou pětin respondentů průzkumu nemá prezident mluvit sprostě. A pravda, Eben určitě nemluví jako Zeman. To spíš jako primář Sova z Nemocnice na kraji města, tomu ale generace Netflixu a HBO nejspíš vůbec nerozumí. Jenže sedm z deseti lidí současně chce, aby se prezident „zásadně“ podílel na naší zahraniční politice, což znamená, že se musí ušpinit vládní politikou. A v ní si s laskavým humorem nevystačíte. Navíc taky není od věci vědět, jakou zahraniční politiku daný kandidát vyznává. A to se z moderování StarDance fakt nedozvíte.

Z průzkumu STEM/MARK znovu vychází, že Češi ohledně prezidenta trpí klasickým romantickým rozporem mezi snem a skutečností: ve snu chceme Ebena, na Hradě pak někoho jako Zeman. Tomu sice úplně nevyšla koronavirová krize, kdy lidem ve svých projevech rozdal méně radosti, už sedm let si ale drží úctyhodnou popularitu. Skoro jako by si lidé mysleli, že je prezidentem někdo jiný. I proto je nejvyšší čas si přiznat, že Česko žádného prezidenta nepotřebuje. Jeho pravomoci můžeme lehce rozpustit mezi premiéra a parlament.

A mimochodem: s touhle monstrfunkcí zápasíme už od doby Masaryka, jemuž taky byla ústavní role těsná podobně jako Zemanovi i jeho dvěma polistopadovým předchůdcům. Na spontánní otázku, kdo má být prezidentem, uměla v průzkumu uvést konkrétní jméno jen polovina dotázaných. Zbytek prostě nikdo nenapadl. Čtvrtina lidí taky řekla, že pro ně není funkce prezidenta důležitá. Berme to jako slibný začátek. Každopádně není moc času. Voličům Zemana je totiž podle zjištění STEM/MARK nápadně sympatický i kápo SPD Tomio Okamura. A vedle něj i Jiří Ovčáček hotový Fráňa Šrámek.