Holec: Europoslanci sobě. Svou rezolucí spíš pomůžou Babišovi | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Europoslanci v pátek jasnou většinou schválili rezoluci kritizující možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Ten podle nich zpochybňuje nezávislý výkon funkce předsedy vlády, protože stále rozhoduje o penězích z rozpočtu Evropské unie a zároveň kontroluje holding Agrofert. Babiš záhy zareagoval svým „slunovratovým“ videem s matkou Zemí a otcem sluncem, co nás spojují. Byl to úrodný víkend.

Video sice v míře politického nadpřirozena netrumfne slavnou jógu expremiéra Jiřího Paroubka nebo veřejné pění písně „Když mi dáš pac“, kterou si kdysi s Lucií Bílou na Staromáku střihl v rámci vlastní agitky další expremiér Václav Klaus, na voliče ANO ale bude mít taky správný efekt. Babiš jim totiž říká, že o naší „zemičce“ budou rozhodovat oni sami a ne nějací europoslanci, což v silně euroskeptickém Česku vždy funguje. Tedy pokud nevolíte TOP 09.

Premiér má navíc tentokrát i pravdu: verdikt europoslanců není nijak právně závazný, v rámci institucí EU jde v podstatě o vedlejšák. A je to také ironie. Europoslanci se ve své rezoluci bijí za dodržování pravidel EU, v podstatě to ale celé připomíná, jako kdyby čeští poslanci schválili usnesení, ať soud odsoudí jiného politika, zatímco s ním probíhá řádný soud.

Verdikt Evropské komise má padnout na podzim a celý proces běží podle standardních pravidel. Ani ta se ale některým europoslancům nelíbí. „Auditní procedury jsou velmi dlouhé, po auditní zprávě následují otázky, odpovědi, další otázky a odpovědi,“ uvedla šéfka kontrolního výboru europarlamentu Monika Hohlmeierová. Ano, demokratické procesy bývají dlouhé a taky plné otázek a odpovědí, nejen v Číně to umí mnohem rychleji. Tam i k popravě stačí jediná partajní rezoluce.

I ta poslední europoslanecká se opírá o starý dobrý princip politického boje: přeneste domácí politický problém na úroveň EU a pak ho bruselsky „amplifikovaný“ zase hoďte zpátky domů. Nejen twitter šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové byl proto o víkendu hodně žhavý. Problém pro opozici ale je, že bruselskými rezolucemi Babiše určitě neporazí. I tentokrát se raduje z Pyrrhova vítězství, které Babiš otočí ve vlastní prospěch.

Převážně starší voliči ANO totiž EU nejvíc nenávidí za všechno od šizeného jídla až po migraci. Většina z nich taky nikdy neviděla pohromadě tolik peněz, kolik měsíčně berou europoslanci. Verdikt auditu Evropské komise o případném Babišově střetu zájmů nicméně bude pro Česko precedentní a nejspíš skončí u Evropského soudního dvora, ostatně na míře interpretace české legislativy Evropskou komisí se tradičně neshodnou ani naši ústavní právníci.

A když jsme u těch symbolických gest europoslanců. Co si takhle jednomyslně odhlasovat rezoluci, že už nebudou každý měsíc zbytečně jezdit do Štrasburku, odkud si pak vlakem nechávají zpátky do Bruselu vozit alsaské víno, když teď fakt nemáme peníze? Všechny nás to ročně stojí „jen“ nějakou čtvrt miliardu eur, voliči by tomu ale aspoň rozuměli.