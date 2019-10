Holec: Hamáčkova tlačenka vysvětluje bídu ČSSD | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Svým způsobem je to nejautentičtější věc, jakou v Lidovém domě v poslední době udělali. Všichni, kdo kdy jedli na akcích ČSSD, totiž vědí, že strana „práce“ miluje školní jídelnu a hospodu. Takže když teď chtěl šéf strany Jan Hamáček popřát k narozeninám prezidentu Miloši Zemanovi, jenž ČSSD zahrnuje vřelým sadismem, sedl si k obřímu tácu tlačenky a rozpovídal se. „Dovol, abych ti poslal malý dárek. Zeleninu, tak jak ji máš rád, transformovanou do vepřového,“ přeje Zemanovi.

Snad je to i pokus o ironii, protože Hamáček prezidentovi dále říká následující: „Tak dlouho jako ty v politice vydržel málokdo a ani po 30 letech nejsi lidem lhostejný,“ zkouší se šéf ČSSD nad talířem tajemně usmívat. Ano, Zeman skutečně v politice přežil i sám sebe, jak dokazuje pohled na něj. A lidem fakt není lhostejný, ostatně jen před pár dny sněmovna zamítla senátní ústavní žalobu na něj. Možná tedy v Lidovém domě nově zkoušejí podlinkové vzkazy.

Přání předsedy ČSSD Jana Hamáčka k 75. narozeninám prezidenta Miloše Zemana. autor: ČSSD

Megatác vepřového si samozřejmě lze vyložit i jako pokus o konečné řešení problému jménem Zeman. Kdyby totiž prezident všechno to vepřové opravdu snědl, nemusíme už nikdy řešit jeho zdravotní stav. Bude prostě konec. Pokus o ironii každopádně nevyšel, nakonec ČSSD není úplně známá jako parta břitkých ironiků. Nedávno tuhle stylizaci zkoušel její kandidát na ministra kultury Michal Šmarda a byl jediný, kdo se srdečně smál. Sotva Hamáček vypustil video s „vepřovou zdravicí“ na Twitter, stihl ho výsměch.

„Milý Miloši, přeji ti mnoho zdraví a ať tě nechytnou záda, když se mnou vytíráš podlahu a oráš politické pole,“ napsal například jeden z uživatelů Twitteru. Pro ČSSD je to příznačné: téměř všechny její marketingové pokusy o záchranu značky končí buď volebním debaklem, nebo výsměchem veřejnosti. A nejčastěji obojím. Když si její bývalý dočasný šéf Milan Chovanec zkoušel hrát před posledními sněmovními volbami na hustého vojáka, pálil na Facebooku ze samopalu se zavřenýma očima. Strana sotva prolezla do sněmovny.

Problém s marketingem ČSSD je, že je totálně neautentický, a proto zpravidla končí posměchem. Splynutí umělce s dílem, říká se tomu v umění. V politice to znamená, že aby byl politik úspěšný, musí mu lidé věřit to, co říká, a ještě mnohem víc pak to, jak to říká. Totéž platí i o oblečení a výběr akcí, kterých se účastní. Třeba šéf komunistů Vojtěch Filip by nikdy neměl chodit 17. listopadu na Národní třídu, není to jeho rajón.

Ano, jde o stylizaci: dokud se třeba bývalý šéf a premiér ČSSD Jiří Paroubek nechal fotit „v trenýrkách“ a s lahváčem v ruce, voliči strany mu to věřili, protože byli jako on. Nehořící kubánské doutníky a mořské ryby už k němu nešly, stával se z něj směšný gróf. Záhy taky přišel grófský konec. ČSSD marketingově zamrzla v minulém století, kdy naposled v Lidovém domě předvedl autentický marketing Zeman: jeho starý volební autobus „Zemák“ čoudil stejně jako on a prezident s ním vyhrál volby.

Když se pražský volební lídr ČSSD Petr Dolínek rozjel v roce 2017 za voliči tuk-tukem s čerstvým pomerančovým džusem, většina lidí včetně sídlištních pobudů si při pohledu na něj dělala ťuk-ťuk na čelo: ČSSD a fresh? Dolínek a fresh? A proč ne kelímek piva a klobása, na které jsme zvyklí a které jdou Dolínkovi k lidové tváři nejlíp? Mimochodem, byl jsem při tom a na rozdíl od Dolínka jsem ve vzduchu cítil zlý debakl. A že přišel.

Potíž ČSSD s marketingem, PR, reklamou, stylizací a vším tím nepolitickým, co vyhrává nebo naopak prohrává volby, pramení z toho, že zoufale vykrádá ANO, ODS i TOP 09, takže nakonec nikdo neví, čím vlastně chce být. Podívejte se na hitparádu politické popularity a na prvních třech místech uvidíte politiky s autentickým marketingem, ať už vás svou autenticitou inspirují, nebo děsí: Andreje Babiše, Ivana Bartoše a Tomia Okamuru. I jim se samozřejmě někteří smějí. Jenže ti, na které svou červenou kšiltovkou, pirátstvím nebo obyčejným běsem cílí, ti je na rozdíl od ČSSD volí.