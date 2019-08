Holec: I tebe pošlu do tepláků! Michálek už zase ordinuje pirátskou spravedlnost | info.cz

„Česká justice absolutně selhala v kauzách kolem Romana Janouška a bývalého státního zástupce Libora Grygárka. Jsme stále státem, kde je korupce legální. Opravdu se nechci dočkat doby, kdy bude stát platit Grygárkovi odškodnění za jeho korupci. Budu interpelovat ministryni Benešovou,“ napsal Michálek.

Ano, Grygárek s Janouškem nejsou zrovna sympaťáci. „Dal bych si do zobáčku něco sladkého,“ psal kdysi první jmenovaný druhému. „Velký orle“, říkával mu na vrcholu kmotrovské dekadence, kdy Janoušek posílal politické „noty“ i bývalému pražskému primátorovi ODS Pavlu Bémovi. Řekněme, že oba měli rádi sladký život a propadli při něm ornitologii...

To vlastně potvrdil i městský soud. Připomeňme stručně to hlavní: tribunál zastavil stíhání Grygárka proto, že nenašel důkazy, že se oba muži znali už v roce 2008. Nebylo tak jasné, proč by exžalobce Janouškovi pomáhal. Navíc zaznělo, že se Grygárek při vyřizování švýcarské žádosti o pomoc české justice v kauze Janouškova zahraničního konta nedopustil ničeho nezákonného. Tím ovšem neskončil. Soud totiž k verdiktu také dodal, že nejsou pochyby o tom, že Grygárek nabízel své služby nejen Janouškovi, ale i dalšímu tehdejšímu lobbistovi ODS Ivo Rittigovi.

„Je nepochybné, že obviněný udržoval zcela nadstandardní vztahy s kontroverzními postavami pražského podnikatelského prostředí. Je nepochybné, že jim nabízel své služby, a obsah komunikace naznačuje, že za své služby bral peněžní odměnu,“ napsal soud o Grygárkovi. Jeho „obchodní kamarádství“ s Janouškem se prokázalo až od roku 2010, a proto Grygárek „odešel“ s neobvyklým dvojím verdiktem: de iure (zatím –státní zástupce podal stížnost) zůstal čistý, zatímco de facto má pošramocenou pověst.

Michálek nemá právnický diplom ze slovenského Sládkovičova, kde před časem dělali vzdělance z méně vzdělaných kádrů ČSSD. Vystudoval na pražské právnické fakultě, takže by mohl vědět, že demokratické soudy rozhodují podle důkazů, zatímco „chlapecké“ pocity stačí možná tak k šibenici u lidových tribunálů. Dost o tom ale pochybuji. Není to totiž poprvé, co Michálek posílá někoho do tepláků, protože se mu to hodí. Politicky nepohodlné lidi – tedy všechny politiky kromě Pirátů – klidně zavírá na základě jejich „pověsti“ i v televizi.

A kdo se vlastně může divit: v posledních sněmovních volbách Piráti utrhli téměř 11 procent hlasů ze starého „vězeňského“ autobusu, na němž „bručeli“ všichni od Sobotky přes Kalouska až po Babiše. Svým populismem Michálek připomíná někdejšího lídra Věcí veřejných Radka Johna, jen mnohem víc děsí. Bývalý televizní bavič objížděl před volbami Česko s veselými historkami o tom, jak všichni kradou a měli by proto „sedět“. Jenže John byl na rozdíl od Michálka scenárista a spisovatel, a od nich chceme, aby si vymýšleli. Jakmile si stejně začnou vymýšlet i právníci, jsme na cestě do pekel.

V něčem to připomíná socialismus, což je vlastně předvoj dnešního pirátství, jen bez vysokoškolských titulů. I komunisti tu vynášeli soudy a hráli (dodnes hrají) na horší lidské pocity, jaké tak urputně živí i Michálek. Přitom by měl justici ve skutečnosti pochválit: nepodlehla pirátskému ani jinému populismu a neposlala za mříže člověka jen na základě jeho pověsti, ovšem nebála se ji také ukázat v nelichotivém světle. A třeba bývalý žalobce nakonec i sedět půjde, kdo ví. To ale až na základě důkazů a po skončení férového procesu.