Holec: Michálek, Kalousek, Bělobrádek. Opozice ukazuje, proč vždy selže proti Babišovi | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Není to ironie? Sotva řekne šéf pirátských poslanců Jakub Michálek výjimečně pravdu, znovu to hned ukáže, proč se opozice nikdy nemůže sjednotit proti premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi. „Pan Kalousek by měl jít do ústraní. Má dramaticky větší nedůvěru voličů než ostatní politici v této zemi. Dokud bude v klíčové funkci předsedy klubu, opozice nemůže důvěryhodným způsobem fungovat. Té situaci by to hodně pomohlo,“ řekl Michálek.

Ten normálně všechny posílá do tepláků, takže být Kalouskem, „ústraní“ radši beru – v politice nikdy nevíte. I Michálek se možná civilizuje a navíc má i pravdu, která jako obvykle nejvíc bolí: ze všech průzkumů politické důvěryhodnosti Kalousek vychází jako suverénně nejméně důvěryhodný politik. Nesmrtelný „Lucifer“ politiky a bývalý šéf hned dvou politických stran (KDU-ČSL a TOP 09) sice TOP 09 už nevede, stále ale šéfuje jejím poslancům. A taky je tím, u koho novináři rádi sbírají ostrou osobní munici nasáklou whisky.

Kalousek proto zůstává nejen nejviditelnější tváří TOP 09, ale i celé opozice. Ta už nějakou dobu vyhlašuje sjednocování proti Babišovi, jenže místo něj pořád zůstává rozdělená. Michálek samozřejmě posílá Kalouska „do ústraní“ a TOP 09 kamarádsky „rozpouští“, protože ví, že právě její voliče Piráti případně posbírají. Nikdo ovšem nepotřebuje zapáleného pirátského sekerníka, jenž touží být ministrem spravedlnosti (pak se teprve začne chodit hromadně do tepláků!), aby viděl, že s nejméně důvěryhodným politikem ve svém početném čele opozice prostě nikdy neporazí nejpopulárnějšího politika, jímž je právě Babiš.

S ním Kalousek vede svou „pekelnou“ válku už několik let a už několik let ji s přehledem prohrává: a to osobně i za TOP 09, kterou coby tehdejší šéf v roce 2017 sotva protlačil do sněmovny, zatímco Babiš volby jasně vyhrál. Kalousek je v politice téměř třicet let a měl by konečně pochopit, že už delší dobu přesluhuje. Jeho dramatický oblouk, jak říkají umělci, se dávno ohnul příkře dolů a propadl do záporných čísel. Je „pasivem“ TOP 09 i opozice, řečeno ekonomicky. Je z něj „břímě“, napsal by někdo lyrický.

Spor Michálek-Kalousek taky ukazuje, proč sjednocená opozice nikdy nemůže fungovat. Připomíná totiž sud emocí, který vždy neřízeně exploduje, když nemá. I proto se teď do pranice dvou „velikánů“ přidal i bývalý šéf lidovců a stále jejich poslanec Pavel Bělobrádek. „Kalousek nejdříve pravý střed rozdělil, vyloupil hlavně ODS a trošku nás, pomluvil nás a pozurážel (teď se mu to vrací od Pirátů) a když mu teklo do bot, začal mluvit o sjednocení. Jemu to přeci nikdo nemohl věřit,“ řekl někdejší „nejvyšší bratr“ KDU-ČSL.

A i on má ohledně Kalouska svatou pravdu. Za bývalým ministrem financí se skutečně táhne rýha rozkladu pravice, k níž „guru“ TOP 09 velkoryse přispěl svým stylem vládnutí. Když spolu v roce 2010 vstupovaly ODS a TOP 09 do vlády, jejíž dominantní silou i tváří se záhy stal právě Kalousek, jenž systematicky ničil ODS, měly společně téměř 40 procent hlasů; když jim pak od vlády v roce 2013 pomohl zásah těžkooděnců na Úřadu vlády, neutrhly dohromady v následujících volbách ani 20 procent. Rychleji se dokázaly zničit snad jen Věci veřejné, ty však byly úplně jiná liga.

Ale zpět k opozici, k níž se logicky nepočítají Piráti, kteří její hlavouny posílají do tepláků úplně stejně jako Babiše. Ta za sebou táhne takové břímě společných politických i osobních křivd a šrámů, že vždycky zákonitě vybouchne dřív, než se spojí. Ano, zoufalství obvykle sdružuje, jenže obvykle zase jen v zoufalství. Navíc Kalousek není jediný špunt opozičního sjednocení, vzájemné zlé emoce se opozicí táhnou i bez něj. TOP 09 kdysi rozřízla lidovce, ve vládě okopávala ODS a mezitím se různě družila i rozváděla se STAN, který se proto různě družil a rozváděl s lidovci... Tohle není trojúhelník, ale hotový čtverec nenávisti. Nebožtík Jaroslav Dietl by se vyřádil.

Největší ironie ale je, že opozice zase společně vybouchla právě v momentě Babišova oslabení. Premiér je znovu trestně stíhaný a do Prahy z Bruselu dorazil audit o jeho střetu zájmů, což by mělo opozici slepit jako máloco. Její nenáviděný soupeř je počítaný, a ona si místo dalšího útoku sama lehne na záda a místo na něj radši zaútočí na sebe! Přátelská palba do vlastních řad, říká se tomu v armádě a nebývá to vítězná strategie. Opozice se pořád opíjí sjednocováním, nejvíc ale připomíná opilce, co potřebuje detox, jemuž se zoufale brání. Nejspíš jí ho dopřejí příští volby, až ty pročistí vzduch.