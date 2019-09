Holec: Milion chvilek pro diktaturu. Z Mináře se stává žalobce | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Dalo se to čekat: jedním z hlavních motivů demonstrací Milionu chvilek proti premiérovi ANO Andreji Babišovi je jeho trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, takže když ho teď žalobce Jaroslav Šaroch navrhl zastavit, má nejen šéf aktivistického spolku Mikuláš Minář velký problém. A vyřešil ho po svém: za justici sám demokraticky rozhodl, že případ prostě patří před soud. Z profesionálního aktivisty se tak rázem stal i žalobce.

„Pokud se premiérova kauza nedostane před soud, málokdo uvěří, že se tak stalo bez jeho vlivu,“ zdůvodňuje to Milion chvilek a současně spekuluje o údajném tlaku na Šarocha. „Je možné, že Jaroslav Šaroch tento tlak neustál, což by vysvětlovalo tak náhlou ‚změnu názoru‘. Je také možné, že se chtěl zbavit odpovědnosti a nechat konečné rozhodnutí na svých nadřízených.“

Jak málo stačí, aby se z Milionu chvilek pro demokracii stal Milion chvilek pro diktaturu ulice, kde demokratickou justici supluje hlas lidu. Minář se nejspíš opil čtvrtmilionovou masou z Letné, a proto už zapomněl, že tam s lidmi demonstroval i za nezávislost justice. Což mimochodem kromě nezávislosti na Babišovi či ministryni spravedlnosti Marii Benešové znamená i nezávislost na Minářovi a plné Letné. Nezávislou spravedlnost náměstí totiž kdysi zkoušeli taky komunisti a skončilo to nejen Miladou Horákovou.

Minář má bohužel pravdu v tom, že někteří lidé nejspíš neuvěří, že žalobci Babiše případně osvobodí bez jeho vlivu na justici. Bude to ale právě díky němu a taky některým opozičním politikům, kteří stejně jako on do Babišova trestního stíhání už investovali tolik kapitálu, že se teď s jeho případným osvobozením prostě nemůžou smířit. Právě Čapí hnízdo je totiž jejich největší šancí, jak se Babiše zbavit i bez voleb.

Navíc je ironie, že Minář žene Babiše před soud proto, že má podle něj naše justice měřit všem „stejným metrem“: ve skutečnosti totiž žádná přesný opak, když chce šéfa ANO soudit navzdory státním zástupcům, k jejichž práci patří i zastavení trestních stíhání. Babiš podle Mináře způsobil „krizi občanů ve stát“, kterou teď může vyřešit jen to, že skončí před soudem.

Minář loni v létě lidem doporučil, aby v rámci boje za demokracii četli, sledovali a poslouchali jím vybraná a spřízněná média. Teď jim pro změnu doporučuje, aby nevěřili případnému verdiktu nezávislé justice, který se mu nehodí, což je jistě posun. Třeba Babiš nakonec před soudem i skončí, kdo ví. Ať je to ale proboha jen z rozhodnutí nezávislé justice, která neposlouchá Mináře. Jinak bychom totiž museli na Letnou všichni.