Holec: Miliony chvilek pro manipulaci. Kauza Benešová ukazuje bídu médií | info.cz

„Z národního hrdiny jsem národní padouch,“ popsala Marie Benešová efekt mediálního ataku na její jmenování ministryní spravedlnosti. Bývalá nejvyšší státní žalobkyně a ministryně spravedlnosti v Rusnokově vládě to trefila přesně: kdysi byla pro média hrdinkou, co bojuje s korupcí, zatímco teď je najednou zametačkou kauzy Čapí hnízdo. A ironie je, že proti ní nyní nejvíc bojují ti, kteří ji předtím stvořili a chránili. Samozřejmě včetně nás, novinářů.

„Národního padoucha“ z Benešové udělala opozice, což samozřejmě patří k její práci. Ostatně nic moc jiného vám v opozici ani nezbývá, když chcete, aby vás občas pozvali do televize dřív než o půlnoci. Politici ovšem mívají více tváří než herci, a proto se jim jejich role pletou ještě hůř. Proti Benešové naposled vytáhli i lidovci, kteří hlavně kvůli ní chtěli nové hlasování o důvěře vládě. Jak už ale k lidovcům patří, byli to právě oni, kdo v roce 2005 ve vládě Jiřího Paroubka hlasovali proti odvolání Benešové z funkce nejvyšší státní zástupkyně.

„Je to nešťastné rozhodnutí, které zakládá spekulativní důvody, třeba i nepravdivé. Nemůže to podpořit věrohodnost vlády. Marie Benešová byla člověk na svém místě a její odvolání není věrohodně zdůvodněno,“ řekl tehdy šéf KDU-ČSL. Stále se jmenuje Miroslav Kalousek, i když už nějaký čas patří do své vlastní partaje TOP 09. Berme proto jeho slova férově rovnou za dvě strany, abychom mu nekřivdili. Přechodem mezi lidovci a TOP 09 jistě zůstal názorově konzistentní. Takže teď proti Benešové nejvíc bojuje i TOP 09.

Benešová samozřejmě není svatá, nakonec je právnička. Taky ale za sebou nemá žádné prokazatelné „kompro“, jak by řekla Kristýna Kočí. „Zatímco Marie Benešová s klidem může říct, že za sebou nechala kus práce, ministr Pavel Němec se na spravedlnosti zatím může pochlubit pouze jednou urputnou mediální válkou,“ komentoval její někdejší odvolání třeba Petr Fischer z BBC. Opozice prostě nyní jen vypustila spekulaci, média ji jako obvykle ochotně sebrala a pak už bylo těžké říct, jestli politici reagují na speklulace novinářů nebo novináři jen papouškují spekulace politiků. Ostatně býváme jedna parta.

Každopádně bylo jen otázkou času, kdy Benešovou „zvedne“ i partička jménem Miliony chvilek pro demokracii, jež pořádá spontánně „řízené“ demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi. Stalo se to před prvním májem a města zaplavily tisíce demonstrantů proti Babišovi i Benešové, jimž média dopřála velkorysou pozornost, přestože v předních řadách často stály téměř děti. A ukrytí v davu pak pro změnu i bývalý premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka nebo senátor ČSSD Jiří Dienstbier.

Jaká ironie! Právě když byl Sobotka místopředsedou ČSSD, dělala Benešová stínovou ministryni spravedlnosti strany. A byl to právě Sobotka, kdo vzal Babiše do vlády. Teď proti oběma demonstruje. A stejně tak Dienstbier. Ten se stal spolu s Benešovou místopředsedou a „novou“ tváří ČSSD po pádu Paroubka, který ji předtím odvolal. I on teď musel na náměstí, aby demonstroval proti jejímu odvolání. Snad proto nenapadla Marcelu Augustovou v České televizi lepší otázka, než aby se Babiše zeptala, co si o nás pomyslí v zahraničí? Fakt těžko říct, tohle totiž hned tak nepřeložíte.

Benešová může být dobrou i špatnou ministryní. A vzhledem k životnosti ministrů v Babišově vládě taky může rychle být exministryní. Její „kauza“ je ale ve skutečnosti nejvíc „kauzou“ médií. Národní hrdinku jsme z ní udělali, když ji kdysi odvolal Paroubek, jemuž jsme my novináři vůbec nepřáli – a že vím, o čem mluvím. Její mediální kompro začalo vstupem do Rusnokovy vlády, jež byla vládou prezidenta Miloše Zemana, jehož taky moc nemilujeme, protože ani on moc nemiluje nás. Sešup do pekla teď dokonal vstup Benešové do Babišovy vlády, jemuž jsme už před časem vyhlásili džihád. Pro média je to další méně hvězdný moment.